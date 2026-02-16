A Palermo una madre con tre figli, di cui due minori con gravi disabilità, denuncia una situazione di totale abbandono istituzionale. La donna vive in un immobile infestato dalla muffa e in condizioni pericolose per la salute, nonostante sia tra le prime nove in graduatoria per un alloggio popolare.

La famiglia si è rivolta più volte agli uffici delle case popolari, ricevendo sempre la stessa risposta: “Bisogna aspettare”. Intanto i bambini continuano a vivere in un ambiente insalubre e inadatto, documentato anche da un video consegnato al Movimento del Popolo Siciliano.

Tony Guarino dichiara:

> “La signora ci ha mostrato immagini che parlano da sole. Come già accaduto per la famiglia Marchese, a immediatamente ci rivolgeremo ai nostri legali e faremo attivare le procedure legali per tutelare la salute dei minori e i diritti della famiglia.”

Il Movimento del Popolo Siciliano e l’associazione Sicilia per i Siciliani APS denunciano l’ennesimo caso di incuria istituzionale:

> “Mentre qualcuno pensa alle elezioni del 2027, Palermo e i palermitani continuano a essere abbandonati. Pretendiamo risposte rapide e concrete. Siamo pronti a costituirci parte civile anche in questa vicenda.”

La richiesta è chiara: un intervento immediato per garantire un alloggio sicuro a una famiglia fragile che non può più aspettare.

Luogo: Comune di Palermo , Piazza pretoria , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

