Per salvare Palermo dal degrado e dalla mancanza di senso civico sembra che ormai servano dei veri supereroi, pronti a combattere contro chi non ha rispetto della sua città e del bene comune.



Non è, quindi, un caso che si intitoli “The Avengers” il pomeriggio in programma alle 18.30 di mercoledì 24 luglio in piazzetta Bagnasco.

Una lotta impari combattuta ogni giorno da chi è deputato a fare rispettare regole costantemente infrante come Giuseppe Todaro, presidente della Rap, e Angelo Colucciello, presidente della Polizia Municipale di Palermo.

A sollecitare il dibattito sarà Stefania Petyx, pronta a interagire con i due ospiti per capire quali sono i nodi e se esiste una ricetta per fare in modo che la loro non sia una lotta impari contro l’inciviltà dei palermitani.

Proseguono gli incontri della stagione estiva dell’associazione “Piazzetta Bagnasco” che sta animando uno dei luoghi più apprezzati della città per stare insieme e fare comunità attorno a eventi che vanno dalla presentazione di libri ai momenti di confronto tra rappresentanti del mondo culturale, artistico, del Terzo Settore e istituzionale. Un ricco cartellone, che ha come sponsor Cappadonia Gelati e Liberto Motisi fiori. A collaborare per le presentazioni editoriali, invece, la libreria Modus Vivendi e I Love Sicilia.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.