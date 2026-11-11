Oltre tremila iscritti, tante scuole coinvolte e quasi un’intera settimana di iniziative per sensibilizzare la città contro la violenza sulle donne e i femminicidi. Cresce e si rinnova “Palermo in Rosa”, la manifestazione organizzata dalla Now Team Asd, giunta alla sua ottava edizione, che domenica 22 novembre porterà nel cuore del capoluogo siciliano una grande mobilitazione collettiva all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà. Le novità dell’edizione 2026 sono state presentate questa mattina a Villa Niscemi a Palermo, nel corso di una conferenza stampa che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, culturale e dell’associazionismo. Un appuntamento che quest’anno supera i confini della tradizionale corsa-camminata per trasformarsi nella “Settimana in Rosa”, con un programma di attività che accompagnerà la città fino al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tra le novità, la partecipazione di Rudy Zerbi, che darà il via alla manifestazione del 22 novembre, la collaborazione con Radio Deejay, il coinvolgimento di istituti scolastici di Palermo e provincia e la scelta di destinare il ricavato alle associazioni Le Onde e Olga, impegnate nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno alle donne.

Una settimana di iniziative, dalle scuole alle strade della città

Il programma della Settimana in Rosa prevede attività di sensibilizzazione in alcune scuole con eventi realizzati in collaborazione con le associazioni “I Classici in Strada”, “Le Onde” e l’Associazione Nazionale Magistrati. Alcune iniziative, già previste nei percorsi educativi programmati dagli istituti nell’ambito dell’area Legalità, si collocano in piena consonanza con gli obiettivi comuni di questa manifestazione che intende proprio mettere in luce le molteplici attività in fermento e promuovere una riflessione sul rispetto, sulla libertà e sul contrasto a ogni forma di violenza. Il momento centrale sarà domenica 22 novembre, con la corsa-camminata non competitiva aperta a tutti. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo, da dove i partecipanti si muoveranno lungo via Ruggero Settimo e via Libertà, fino al punto di inversione in prossimità dell’ingresso del Giardino Inglese, per poi fare ritorno verso il centro cittadino. Un percorso di circa tre chilometri, da affrontare liberamente camminando o correndo, senza classifiche né competizione. A dare il via alla manifestazione sarà Rudy Zerbi, che ha voluto testimoniare la propria adesione anche attraverso un videomessaggio trasmesso durante la conferenza stampa. Il programma si concluderà il 25 novembre, con un flash mob che coinvolgerà le scuole aderenti e la realizzazione di un reel collettivo destinato a diffondere il messaggio di Palermo in Rosa anche attraverso i social.

Di Gregoli: “Vogliamo fare rumore e svegliare le coscienze”

“Palermo in Rosa è nata otto anni fa all’interno della Domenica Favorita, dove è cresciuta per cinque edizioni. Oggi è diventata una manifestazione capace di coinvolgere tutta la città e quest’anno compiamo un ulteriore passo avanti, trasformandola in una settimana di iniziative – ha spiegato Daniele Di Gregoli, presidente della Now Team e ideatore della manifestazione – Vogliamo svegliare le coscienze, soprattutto quelle dei bambini e dei ragazzi. Abbiamo scelto di affrontare un tema drammatico attraverso un’esperienza di partecipazione positiva, senza mai banalizzarlo, perché vogliamo che le nuove generazioni conservino il ricordo di una giornata bella e divertente, ma anche ricca di significato. Vogliamo fare rumore per Giulia Cecchettin, Sara Campanella, Lorena Isceri, Marisa Leo, Noemi Impillizzeri e per tutte le donne alle quali è stata spezzata la vita troppo presto”.

Le istituzioni: “Non soltanto sport, ma un movimento culturale”

Il valore sociale della manifestazione è stato sottolineato dagli assessori comunali Alessandro Anello, con delega allo Sport, e Antonio Rini, con delega alla Cultura. “Ho visto crescere Palermo in Rosa di anno in anno, fino a diventare un vero simbolo della città – ha dichiarato Alessandro Anello – Il coinvolgimento delle scuole è particolarmente importante perché dobbiamo rendere i giovani protagonisti e testimoni di questo messaggio. Ritengo che Palermo in Rosa abbia tutte le caratteristiche per entrare a pieno titolo nel calendario delle principali manifestazioni sportive cittadine”. Per Antonio Rini, la sfida è soprattutto culturale e deve partire dalla prevenzione dei comportamenti che possono sfociare nella violenza: “La violenza non comincia con il femminicidio. Inizia molto prima, quando si scambia il possesso per amore, il controllo per protezione e il silenzio per indifferenza. È proprio in questa fase che devono intervenire la cultura e le istituzioni. Palermo in Rosa non è semplicemente un evento sportivo, ma un movimento culturale che vuole sensibilizzare e arrivare prima della cronaca. Il suo messaggio deve diventare patrimonio collettivo e trasformarsi in un impegno che duri tutto l’anno”.

Mangia’s: “Copriamo il nero con il rosa, il futuro è nella bellezza”

Main partner della manifestazione è ancora una volta il Gruppo Mangia’s, che conferma il proprio sostegno a un’iniziativa capace di coniugare responsabilità sociale, partecipazione e valorizzazione della città. “Palermo ha due colori, il rosa e il nero. Noi vogliamo sostenere il rosa, la parte bella, positiva e felice della nostra città – dice Marcello Mangia, amministratore delegato del Gruppo Mangia’s – Siamo orgogliosi di aver contribuito a coinvolgere altre imprese e realtà che oggi sostengono questa iniziativa. Dobbiamo coprire il nero della violenza con il rosa della solidarietà e della partecipazione. L’unica speranza che abbiamo per il nostro futuro è la bellezza. Per questo invitiamo tutti a esserci il 22 novembre”. Un messaggio rafforzato dall’intervento di Tiziana Mangia, dirigente del gruppo, che ha richiamato la responsabilità educativa delle famiglie e delle imprese: “Sono qui prima di tutto come donna. Le vittime dei femminicidi non sono numeri: sono madri, figlie, sorelle che non torneranno più a casa, spesso uccise proprio da chi diceva di amarle. Dobbiamo insegnare ai nostri figli che la gelosia non giustifica il controllo e che nessuno può limitare la libertà di una donna. Sono orgogliosa che Mangia’s continui a sostenere questa iniziativa, perché anche le aziende hanno una responsabilità. Il cambiamento non si costruisce in un solo giorno, ma attraverso l’educazione, il rispetto e il buon esempio quotidiano”.

La solidarietà diventa sostegno concreto alle donne vittime di violenza

Uno degli elementi più significativi dell’edizione 2026 è la scelta di devolvere il ricavato della manifestazione alle associazioni Le Onde e Olga, due realtà impegnate nell’assistenza e nella tutela delle donne che subiscono violenza. A raccontare l’importanza di questo sostegno è stata Elvira Rotigliano, presidente dell’associazione Le Onde, che da oltre trent’anni opera nel territorio palermitano: “Abbiamo cominciato quando la violenza domestica era ancora considerata uno stigma familiare, qualcosa da nascondere. Nel tempo abbiamo costruito una rete di collaborazione con istituzioni, forze dell’ordine, servizi sanitari, scuole e associazioni, fino alla nascita, nel 2008, della rete antiviolenza di Palermo”. Rotigliano ha ricordato il lavoro quotidiano dei centri antiviolenza, dall’accoglienza telefonica ai colloqui specialistici, dall’assistenza psicologica e legale all’ospitalità nelle case a indirizzo segreto per donne e bambini in pericolo: “Non esiste soltanto la violenza fisica, ma anche quella psicologica ed economica. Per questo è fondamentale accompagnare le donne verso l’autonomia, anche attraverso percorsi di reinserimento lavorativo. Abbiamo inoltre avviato, con il progetto “Vita”, due sportelli specifici per donne con disabilità sensoriali, spesso ancora più isolate. Le donazioni sono fondamentali per sostenere questi servizi e aiutare concretamente le donne che cercano di ricostruire la propria vita”.

L’arte di Domenico Pellegrino: la Bougainvillea simbolo di forza e libertà

A caratterizzare visivamente l’ottava edizione sarà Bougainvillea, l’opera dell’artista palermitano Domenico Pellegrino, appartenente alla collezione Hortus Deliciarum, scelta come simbolo della manifestazione e riprodotta sulle magliette ufficiali. L’opera sarà esposta al Grand Hotel et Des Palmes a Palermo dal 16 al 30 novembre e potrà essere visitata gratuitamente, offrendo a cittadini e visitatori un’ulteriore occasione per avvicinarsi al messaggio della manifestazione attraverso il linguaggio dell’arte. “L’arte non è semplice decorazione, ma deve avere sempre uno scopo sociale – ha spiegato Pellegrino – Non volevo raccontare la violenza attraverso il classico occhio nero sul volto di una donna. Esiste una violenza meno visibile, fatta di costrizioni e limitazioni della libertà. Ho scelto la Bougainvillea perché è una pianta forte, tenace, capace di difendersi con le sue spine e di fiorire anche in condizioni difficili”. L’opera richiama la storia di Jeanne Baret, la ricercatrice del Settecento che, per partecipare a una spedizione scientifica intorno al mondo, dovette travestirsi da uomo, superando i divieti imposti alle donne dell’epoca. “Mi piacerebbe che questa collaborazione diventasse l’inizio di un percorso capace di coinvolgere, nelle prossime edizioni, anche altri artisti, chiamati a interpretare attraverso le proprie opere il messaggio di Palermo in Rosa”. Il progetto artistico si intreccia inoltre con il sostegno del Grand Hotel et Des Palmes, che si prepara a celebrare i 150 anni della propria storia.

Laura Anello: “La cultura può scolpire le coscienze”

A sottolineare il valore della collaborazione con I Classici in Strada è stata Laura Anello, presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori, che ha richiamato l’immagine di una Palermo capace di mostrare il suo volto migliore: “Salvo Licata parlava della Palermo bianca e della Palermo nera. Oggi possiamo parlare della Palermo rosa, quella che si mobilita e sceglie di stare dalla parte dei diritti e della solidarietà. La violenza sulle donne è un problema che riguarda l’intera società e che assume dimensioni drammatiche in molte parti del mondo. Trovo particolarmente significativa la collaborazione con I Classici in Strada, perché i classici hanno la forza di scolpire le coscienze”.

Come partecipare

L’appuntamento con Palermo in Rosa è per domenica 22 novembre, a partire dalle ore 9.30 in piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo. Le iscrizioni possono essere effettuate attraverso il sito ufficiale www.palermoinrosa.it oppure direttamente presso Tecnica Sport, in via Aquileia 38 a Palermo, dove è possibile anche ritirare la maglietta ufficiale dell’ottava edizione. La quota di partecipazione è di 10 euro. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione, compatibilmente con la disponibilità dei kit. Informazioni e iscrizioni: www.palermoinrosa.it

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