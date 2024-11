“Tramite questa raccolta fondi, legata a un pranzo di beneficenza, potrai sostenere le famiglie bisognose e chi è senza fissa dimora”.

Ha già raccolto oltre dodicimila euro l’iniziativa solidale lanciata su GoFundMe dall’associazione Opc LeAli di Palermo.

L’associazione nasce nel 2007, su iniziativa di un gruppo di volontari impegnati in protezione civile, per la tutela dell’ambiente, del territorio, della collettività e dei beni comuni.

“Fare protezione civile, per noi dell’associazione LeAli – scrivono – significa tutelare l’integrità della vita, in ogni situazione di emergenza e non solo in caso di catastrofi o calamità naturali”.

La raccolta fondi ha ricevuto centodieci donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/sostieni-le-famiglie-bisognose-e-chi-e-senza-fissa-dimora

