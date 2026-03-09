Responsabile Dipartimento Relazioni Politiche con le Circoscrizioni e Politiche Salvatore Germano sul Decentramento – rilancia con determinazione una posizione chiara: il decentramento amministrativo non è più rinviabile.

Da troppo tempo Palermo paga il prezzo di una gestione eccessivamente centralizzata: lenta nelle risposte, distante dai territori e spesso incapace di intervenire tempestivamente sui problemi reali dei cittadini. È arrivato il momento di cambiare passo.

Restituire poteri veri alle Circoscrizioni significa ridare dignità ai quartieri, garantire servizi più rapidi ed efficaci e assicurare una presenza istituzionale capace di intervenire dove i problemi nascono, non mesi dopo e a chilometri di distanza.





Per questo l’UdC avanza alcune richieste chiare e non negoziabili:

Competenze reali e definite per le Circoscrizioni, accompagnate da strumenti operativi adeguati: non deleghe formali ma responsabilità concrete.

Sportelli territoriali efficienti, con servizi digitali realmente funzionanti e accessibili ai cittadini.

Gestione responsabile delle risorse, per superare sprechi, ritardi e continui rimpalli burocratici.





Partecipazione attiva dei cittadini, perché la sussidiarietà deve essere un principio concreto di governo, non uno slogan.

Una città che vuole davvero rialzarsi deve ripartire dai territori. I quartieri sono il primo presidio di democrazia, il luogo dove si manifestano i bisogni quotidiani delle persone e dove le istituzioni devono essere presenti.

Per la Segreteria Comunale dell’UdC, il decentramento rappresenta una scelta di serietà amministrativa e di responsabilità politica. Palermo non può più permettersi ritardi, confusione decisionale e centralismi che paralizzano l’azione amministrativa.





Serve una governance capace di ascoltare, decidere e intervenire con rapidità.

L’UdC continuerà a battersi con determinazione affinché il decentramento diventi finalmente realtà, con l’obiettivo di costruire una Palermo più ordinata, più efficiente e più vicina ai cittadini.

La Segreteria Comunale Cittadina dell’UdC – Vice segretario regionale on.Salvino Caputo . Responsabile cittadino Dott Massimiliano Crapa.

