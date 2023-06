Ha ufficialmente iniziato la propria attività il Comitato siciliano per il centenario del martirio di Matteotti, presentato presso la Sala Rossa “Pio La Torre” del Palazzo Reale dei Normanni, nel corso di un incontro organizzato dalla Federazione Italiana Associazioni Partigiane (FIAP). Ha coordinato i lavori il presidente regionale di FIAP Sicilia, il docente universitario Antonio Matasso. Sono intervenuti, tra gli altri, l’ex assessore regionale socialista Turi Lombardo, il docente universitario emerito Guido Corso, Carlo Fazio di Reds Sicilia, Antonio Dolce della UIL Medici, Alberto Magro di UIL Pensionati e Manlio Orobello, ex sindaco di Palermo. L’adesione al Comitato è aperta a tutti e può essere formalizzata contattando la casella di posta elettronica info@comitatomatteotti.it oppure il numero di telefono 091 6195065. Scopo dei promotori è predisporre una serie di iniziative nel corso del 2024, soprattutto in collaborazione con scuole ed università, in modo tale da celebrare degnamente l’eroica testimonianza morale e civile di Giacomo Matteotti, eroe della democrazia e segretario di quel Partito Socialista Unitario che fu la forza politica più perseguitata in assoluto dal regime fascista.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.