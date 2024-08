“Lancio un appello urgente all’AMAP affinché intervenga immediatamente con la pulizia delle caditoie cittadine. Con l’approssimarsi delle piogge autunnali, di cui abbiamo già avuto un assaggio nei giorni scorsi, le caditoie ostruite rappresentano una minaccia concreta di allagamenti, soprattutto in zone ad alta vocazione turistica come Mondello e Sferracavallo. Non possiamo permetterci che disagi evitabili mettano in ginocchio intere aree della città, mettendo a rischio non solo i residenti, ma anche l’immagine di Palermo agli occhi dei visitatori”. Lo afferma il Vicepresidente della VII Circoscrizione di Palermo, Fabio Costantino della Democrazia Cristiana.



“Inoltre – continua Costantino – rivolgo un appello alla cittadinanza. Chiedo a tutti di rispettare gli orari di conferimento dei rifiuti. Sebbene riconosca i disagi causati da un servizio di spazzamento e raccolta che specie nella VII Circoscrizione arranca, il senso civico resta fondamentale. Solo con il contributo di tutti possiamo migliorare la situazione”.



Costantino, infine, sottolinea l’importanza di un’azione più incisiva da parte della RAP: “Ho richiesto all’azienda una maggiore e costante presenza sul nostro territorio. La presenza sporadica degli operatori ecologici è insufficiente e non contribuisce al rispetto del decoro urbano. La strategia adottata finora si è rivelata fallimentare – conclude il Vicepresidente – ed è quindi necessario un cambio di passo immediato e deciso, per garantire la pulizia e il decoro della nostra Circoscrizione ma in generale di tutta la città”.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.