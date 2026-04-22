Mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 17, nel Complesso universitario Sant’Antonino, la prof.ssa Claudia Moatti, Università di Parigi e University of Southern California di Los Angeles, terrà un seminario a partire dal suo volume Sur la politique. Cinq grandes leçons romaines.

Dialogheranno con l’autrice: E. Igor Mineo, Università di Palermo, e Mario Varvaro, Università di Palermo.





Richiamandosi a cinque concetti fondamentali della tradizione romana (res publica, seditio, populus, libertas, societas), questo lavoro mette alla prova la politica attraverso la lingua latina ed esamina la tensione tra concetti e pratiche, nonché i conflitti di significato. Analizza inoltre alcune delle loro riconfigurazioni in altri periodi e in relazione ad altre problematiche, non per stabilire continuità o analogie, ma per affinare le questioni e sottolineare l’importanza di fare riferimento al passato per comprendere le sfide contemporanee.

L’evento è promosso e organizzato dall’Istituto Gramsci Siciliano, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo.

Luogo: Complesso universitario Sant’Antonino, Piazza Sant’Antonino , 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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