A Palermo, negli spazi monumentali del Museo Salinas da poco riaperto nella sua interezza con il riallestimento del primo e del secondo piano, dal 28 novembre e fino al 13 dicembre 2026 torna il “Festival delle Filosofie”. Si tratta della IX edizione di un progetto culturale che per tre weekend, attraverso incontri, mostre, proiezioni, performance d’arte e focus sulle collezioni del Salinas punta alla formazione del pensiero critico, alla capacità di interrogare il presente e di dibattere nuove idee. Un percorso in continuo divenire, in compagnia di studiosi, docenti e ricercatori di università italiane e straniere e che, nell’ottica di un’esperienza diffusa e condivisa sul territorio, dal Salinas si sposterà anche all’Università di Messina e poi nelle scuole, con tre tappe a Palermo, Cefalù e Isnello. Tutti gli eventi sono gratuiti.





Organizzato dall’associazione culturale Lympha, presieduta da Lorenzo Palumbo e con la direzione scientifica di Flavia Frisone (Università del Salento, Lecce) e Giuseppe Girgenti (Università San Raffaele, Milano), il festival è sostenuto dall’Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana guidato da Francesco Paolo Scarpinato – Dipartimento dei Beni Culturali diretto da Mario La Rocca. È ospitato dal Museo Salinas diretto da Giuseppe Parello. Partner del Festival delle Filosofie 2026 sono le Università del Salento, di Messina e di Palermo, la SFI (Società Filosofica Italiana) di Palermo e Messina; il Cesmis (Centro Europeo di studi su mito e simbolo, UniME); il Centro studi in Simbolica Giuridica; il Comune di Isnello.

Tema di questa nona edizione è “Il mito come immaginazione: dal mythos al logos” un viaggio alle origini della filosofia e del pensiero occidentale che, inevitabilmente, trarrà ispirazione dalle migliaia di capolavori custoditi al Salinas dove le immagini di divinità, semidei ed eroi raccontano da millenni la nostra memoria e il nostro debito culturale all’antica Grecia. A cominciare dalla sfilata di divinità – uno straordinario Olimpo inciso su pietra – che sono i fregi dei templi di Selinunte nella Sala delle Metope, il più importante complesso scultoreo dei greci in Occidente, luogo deputato a ospitare (quasi) tutti gli appuntamenti palermitani del Festival delle Filosofie 2026.





“Ospitare incontri e dibattiti del Festival delle Filosofie al Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo – commenta Francesco Paolo Scarpinato, Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – significa alimentare la memoria e la conoscenza del passato, renderlo vivo, farne uno spazio di confronto e produzione di pensiero. Come Assessorato sosteniamo con autentico entusiasmo iniziative pregevoli come questa, capaci di mettere in dialogo il patrimonio storico con la contemporaneità, rendendo i musei sempre più aperti, vivi e partecipati.

Sul valore del progetto interviene Giuseppe Parello, Direttore del Museo: “Le testimonianze archeologiche conservate al Salinas, popolato da divinità ed eroi della mitologia greca, ci restituiscono ogni giorno tutta la forza e l’attualità di un patrimonio narrativo che attraversa i secoli e che da sempre permea e nutre la nostra cultura mediterranea ed europea. Il dibattito fra gli studiosi del Festival delle Filosofie che torna quest’anno fra le sale del Salinas sarà quindi l’opportunità di guardare alla Bellezza col filtro della memoria del passato, per stimolare tra i visitatori nuove domande e nuove interpretazioni”.





Lorenzo Palumbo, Presidente associazione Lympha, spiega le ragioni del progetto: “Socraticamente, non per debolezza epistemica, proponiamo un tipo di saggezza che assomiglia molto ad un atteggiamento di umiltà intellettuale che risale a Platone e accomuna tradizioni altrimenti distanti: la “docta ignorantia” di Nicola Cusano, lo scetticismo umanistico di Montaigne nei Saggi, fino a Pierre Hadot in Esercizi spirituali e filosofia antica, la filosofia come modo di vivere, non come sistema chiuso. Una volta Gabriele Ferro, il grande direttore d’orchestra, scomparso di recente mi disse: fate quello che potete per far pensare i palermitani. Ecco, questo è il nostro compito: oltre il rumore e il chiasso di questa città, vorremmo provare ad aiutare le persone a distinguere l’essenziale dall’accessorio, la complessità delle cose dalle pericolose semplificazioni, ciò che nutre da ciò che consuma”.





INAUGURAZIONE

Si comincia sabato 28 novembre, ore 16.30, con le lectio dei due direttori artistici sul tema guida dall’edizione 2026. Dopo i saluti istituzionali, Flavia Frisone (Docente Ordinaria di Storia Greca – UniSalento, Lecce) interverrà con una prolusione su “Pensare col mito, pensare il mito” che avrà come contrappunto visivo le metope di Selinunte, vere “pagine di pietra” in cui i Greci di Sicilia hanno messo in scena i loro mythoi. “Si pensa con il mito – spiega Frisone – quando lo si guarda come una forma di conoscenza dotata di una logica propria, fatta di ambiguità e polarità più che di non-contraddizione. Si pensa il mito quando lo si interroga come racconto che decodifica la realtà, traccia i confini tra umano, naturale e divino e chiede, come l’oracolo di Delfi, di essere interpretato.”

A seguire sarà l’intervento di Giuseppe Girgenti (Docente di Storia della Filosofia Antica e di Mitologia e Arte Classica, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano), sul tema “Pensare per miti e immagini. Disincanto e reincantamento del pensiero”. A partire da Omero si analizzerà il rapporto antico tra mythos e logos. Spiega Girgenti: “Al centro della lectio sarà l’idea che la filosofia come pensiero razionale sia nata dalla de-mitizzazione e il superamento in Platone, il cui pensiero presenta filosofia e mitologia in forma nuova. La questione verrà poi riproposta nel dibattito contemporaneo a partire dalle tesi di Blumenberg e di Stiegler”.

Una mostra fotografica, s’inaugura il 28/11, su “I miti di Himera tra Sacro e Archeologia Industriale”, scatti di Carlo Baiamonte: un reportage di 12 immagini che documentano il contrasto visivo, storico-antropologico e filosofico dell’area archeologica di Himera, la colonia greca più occidentale, e il paesaggio del polo industriale dismesso di Termini Imerese. Allestimento di Martina Occhipinti. Seguirà la proiezione di un documentario a cura di Mauro Baiamonte e Alessia Caruso.





IL PROGRAMMA

Calendario e brevi sinossi

Miti identitari, quelli che popolano le sale, i chiostri e gli ambulacri del Salinas, e che tornano prepotenti nel dibattito, nelle arti e nelle riflessioni contemporanee della nona edizione del FDF2026. Decine gli interventi e gli spunti di riflessione. Ecco un promemoria:

Domenica 29/11 si parlerà di autonomia del mito nel teatro con la drammaturga e regista Lina Prosa, il 29/11; mentre don Fabrizio Fiorentino, sacerdote palermitano assai popolare per la sua vicinanza a separati e divorziati, il tema sarà la “Polisemanticità dei miti alla fine dell’era di cristianità”

Sabato 5/12 al Festival delle Filosofie 2026 sarà di scena il pensiero giuridico e il mito di Antigone per affrontare il dramma contemporaneo delle carceri con i docenti UniPa Mario Varvaro (discipline giuridiche), e Paola Maggio (scienze politiche); il mito nelle arti visive come cinema e televisione, insieme a miti contemporanei o a “bassa intensità”, con lo storico dei media Peppino Ortoleva, emerito UniTo; quindi la genesi dell’universo e la conseguente nascita del tempo, regolato dai movimenti degli astri, secondo Platone e i dialoghi tra fisica e cosmogonia del suo Timeo, sarà il focus dell’intervento del filosofo Franco Ferrari (UniPv) studioso dell’interpretazione del pensiero platonico ); infine la musica e il mito di Orfeo con il musicologo Massimo Raffa (UniSal, Lecce) nella Sala dei Mosaici.

Domenica 6/12 focus sull’Orestea di Eschilo con i docenti UniPa Marco Carapezza, Salvatore Tedesco e Francesca Piazza. A seguire dibattito sulle identità e le narrative di genere, l’androgino e i miti al femminile (con la filosofa Rosaria Caldarone e il neuropsichiatra Francesco Vitrano).

Giovedì 10/12 trasferta a Messina del Festival delle Filosofie 2026. Appuntamento al Dipartimento DICAM di UniMe (Sala mostre) per parlare di drammaturgie, nate come riscrittura contemporanea delle tragedie antiche, con la filologa e storica del teatro Anna Maria Urso (UniMe); i miti come “lingua franca” che intreccia passato e presente con il linguista Mario Lentano (UniSi); ancora il tema della violenza e della giustizia negli scritti di due intellettuali del Novecento come Simone Weil e Hannah Arendt su alcune figure mitiche tra Iliade ed Eneide, a cura della filosofa Rita Fulco (UniMe); mentre il sociologo Pierluca Marzo (UniMe) centrerà il suo contributo sulla macchina mitologica dell’immaginario tecnoscientifico.

Sabato 12/12 si torna a Palermo, nel paesaggio mitologico della Sala delle Metope del Salinas. Il calendario degli incontri vede Anna Beltrametti (UniPv) sull’uso religioso, letterario e politico, dall’antichità ad oggi, del mito; e la scrittrice Galatea Vaglio su “Il ritorno delle dee: retelling mitologici, femminismo e nuovo pubblico per il mito”.

Domenica 13/12, in chiusura del festival, due appuntamenti imperdibili dedicati a temi universali – e quanto mai attuali e dibattuti – come la guerra, la giustizia, la legge. Con l’archeologo preistorico Massimo Cultraro (CNR – UniPa) si affronterà il mito di Troia, paradigma metastorico di tutte le guerre; mentre il teologo Filippo Moretti (UniVe) tornerà sulla figura (e il ruolo) di Antigone, paladina della giustizia morale e delle leggi divine, con una riflessione sulla prassi processuale e il rapporto fra giustizia e diritto.

In programma per FDF2026 incontri con scrittrici (Elita Romano il 3/12, Luciana Ratto il 10/12, Galatea Vaglio il 12/12) e il 13/12 con le archeologhe del Salinas per approfondire il nuovo ordinamento museale: a “intervistarle” sarà l’archeoblogger Archeomilla (Camilla Franzoni).





IL FESTIVAL DELLE FILOSOFIE NELLE SCUOLE

Nel corso del festival sono anche previsti due incontri con gli studenti delle scuole: giovedì 3/12 a Cefalù (Liceo Mandralisca, con Giuseppe Girgenti); venerdì 11/12 a Palermo (Liceo Vittorio Emanuele II, con Filippo Moretti e Claudia Vassallo); domenica 13/12 a Isnello (Scuola Primaria, plesso Luigi Pirandello, con Tiziana Menegazzo e Lorenzo Palumbo).





INFO

La partecipazione agli incontri del Festival delle Filosofie 2026 al Museo Salinas è sempre libera e gratuita. È necessario prenotarsi e l’accesso sarà garantito fino a esaurimento posti. Prenotazioni su https://www.coopculture.it

Tutto il programma su https://www.festivaldellefilosofie.it/

Luogo: Palermo, Piazza Olivella, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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