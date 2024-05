Paolo Franzella nella qualità di Coordinatore Provinciale dell’ U.D.C. di Palermo, ha nominato la Professoressa Clara Polito a coordinare il Dipartimento provinciale delle Donne. “Clara Polito rappresenta la forza e l’ impegno delle donne nel nostro partito, – ha detto il Coordinatore provinciale dell’ Udc Paolo Franzella – una donna , talentuosa nell’arte della musica, del canto e nell’ insegnamento, la sua grande professione la rende un’artista versatile. Ringrazio Clara, – prosegue Franzella – per aver accettato l’incarico, in una terra, la Sicilia e nella fattispecie Palermo e Provincia, dove le donne rappresentano ancora oggi un trend negativo rispetto agli uomini in termini di lavoro, di salari e di opportunità. La fede che contraddistingue la neo Coordinatrice da sempre – ha concluso Franzella – la rende coerente con i valori dell’ UDC e i suoi principi.”

La scelta di Clara Polito, sposata con Antonello Sapienza, da sempre vicina alle posizioni politiche del Coordinatore Franzella Paolo la Scelta è stata condivisa con il Segretario Regionale Decio Terrana e la Coordinatrice Regionale Emilia Di Piazza. La nuova Coordinatrice, è docente di canto, musica, arte e sostegno presso il Ministero dell’Istruzione presso l’ I.C Karol Wojtyla di Palermo. Soprano belcantista laureata col massimo dei voti e lode al Biennio sperimentale di canto presso il Conservatorio L. Boccherini di Lucca, sin da giovanissima si dedica allo studio del pianoforte e della danza, studia alla facoltà di Giurisprudenza della sua città, si diploma in decorazione con il massimo dei voti presso l’ Accademia delle Belle Arti di Palermo. Svolge intensa attività concertistica in tutta Europa, dopo aver frequentato come corista per cinque anni, fra le quali, nelle arene di “Trnava e Nitr (Slovacchia), nel Grand Theatre Massenet di Saint-Etienne (Francia), a Neunkirchen, Stadthalle di Ternitz (Austria). Nei teatri Italiani fra i quali presso il Teatro La Fenice di Venezia, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale di Treviso, Firenze, Giardino di Boboli Abbazia di San Galgano Siena. Accademia Nazionale, in Sicilia a Palermo Teatro Massimo, Catania Teatro Bellini, Taormina Basilica Cattedrale, Trapani Teatro Pardo. polito ha ricevuto inoltre numerosi premi e riconoscimenti per la carriera.

“Sono profondamente onorata e sinceramente grata per l’opportunità che mi è stata concessa – ha dichiarato Clara Polito – ringrazio il Coordinatore Provinciale UDC di Palermo Dott. Paolo Franzella, per avermi nominata Coordinatrice UDC Donne della Provincia di Palermo, il Segretario Regionale UDC Decio Terrana e la Coordinatrice Regionale UDC Donne Emilia Di Piazza, per averla condivisa. L’accettazione di questo incarico rappresenta per me non solo un’opportunità professionale di grande rilievo che sono felice di affrontare. Sono fermamente convinta – ha concluso la Polito – che grazie alla mia esperienza e dedizione, potrò contribuire in modo significativo al successo e alla crescita del Partito promuovendo valide politiche mirate alla riaffermazione dei valori e dell’ impegno politico delle donne”. soddisfazione per la nomina è stata espressa dal Coordinare regionale UDC Decio Terrana. “Clara Polito – ha detto Terrana – rappresenta una grande risorsa per il nostro partito, mi auguro che possa coinvolgere tante donne e valorizzarle nell’ azione politica, oggi l’ UDC è in forte crescita con nuove adesioni e rinnovato impegno politico”.

Nella Foto Franzella e Polito

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.