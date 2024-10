Palmira Mancuso, coordinatrice siciliana di Più Europa, commenta la recente svolta politica di Cateno De Luca verso il centrodestra, sottolineando l’importanza di questa scelta nel chiarire il quadro politico siciliano.

“Accogliamo con un sospiro di sollievo la svolta a destra di Cateno De Luca. Non abbiamo mai avuto dubbi sulle sue politiche populiste, e siamo meno sorpresi adesso di quando qualcuno nel Movimento 5 Stelle e persino nel PD pensava a lui come al possibile riferimento dell’opposizione a Schifani. Questo passaggio chiarisce finalmente l’ambiguità che ha contraddistinto certa sinistra che, nei fatti, ha sempre cavalcato l’onda del populismo. Ci sembra quasi di dover ringraziare Cateno De Luca per aver tolto dall’imbarazzo molti nell’area progressista. Ora l’area democratica e liberale in Sicilia può proseguire il suo percorso senza più ombre. Da parte di Più Europa la disponibilità a lavorare in un campo intelligente, non necessariamente largo”, ha dichiarato Mancuso.

Più Europa si conferma dunque impegnata a costruire una piattaforma politica basata su principi liberali e democratici, lasciando da parte le ambiguità populiste e concentrandosi su un percorso chiaro e coerente per il futuro della Sicilia

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.