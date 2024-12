Maratona di solidarietà delle associazioni “La Prima” e “We Love Unict” che autotassandosi hanno raccolto i fondi necessari per acquistare panettoni ed alimenti di prima necessità. Ieri mattina, infatti, insieme ai volontari dell’Associazione “Cappuccini Onlus” sono stati distribuiti, attraverso un capillare porta a porta, oltre 60 panettoni.

I membri delle tre associazioni coinvolte, passeggiando tra le vie del quartiere, hanno consegnato i panettoni natalizi insieme ai beni alimentari di prima necessità, ad oltre 60 famiglie indigenti residenti nel quartiere Cappuccini di Catania.

«Ringrazio tutti i membri dell’associazione “La Prima” che rappresento e gli studenti di “We Love Unict” che con entusiasmo hanno contribuito, attraverso donazioni spontanee dei propri iscritti, a portare speranza e calore alle tante famiglie in difficoltà, donando un dolce da poter mettere in tavola per questo Natale», dichiara Paolo Fasanaro Presidente de “La Prima”. « Da oltre sei anni ho l’onore di collaborare con l’Associazione Cappuccini Onlus, da subito ho apprezzato la loro passione e l’instancabile attenzione verso il prossimo e quest’anno per la prima volta abbiamo avuto l’occasione di accompagnare i loro volontari tra le vie del quartiere per portare un piccolo gesto di solidarietà – conclude – il vero spirito del Natale è proprio questo, donare, condividere ed essere vicini agli altri, soprattutto a chi ha più di bisogno».

«Sono molto felice di questa iniziativa benefica natalizia e dell’esperienza vissuta insieme ai volontari – spiega Emmanuele Consoli Presidente di We Love Unict – oggi si è svolta solo la prima parte della donazione che si concluderà nei prossimi giorni con un’altra consegna di beni alimentari».

Gli altri alimenti acquistati saranno consegnati nei prossimi giorni ai responsabili dell’Associazione Cappuccini Onlus che si occuperà di effettuare una seconda distribuzione alle famiglie in difficoltà del quartiere.

Luogo: Quartiere Cappuccini, Via plebiscito, 599, CATANIA, CATANIA, SICILIA

