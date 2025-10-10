Paolo Castorina, studente della seconda “M” del liceo “Leonardo” di Giarre, è campione italiano nella categoria “Cadetti”, nel lancio del giavellotto, titolo conquistato ai Campionati italiani Cadetti 2025, a Viareggio. Paolo ha dominato la scena nel lancio del giavellotto, scagliando l’attrezzo a 59,39 metri e conquistando un oro che vale doppio: oltre al titolo, rappresenta il suo nuovo personal best e il simbolo di una rinascita, dopo un infortunio che lo aveva tenuto fermo da maggio a settembre.

Paolo è un giovane atleta, che pratica quest’ attività sportiva dal 2020, da quando aveva dieci anni. Ha seguito da sempre il suo sogno sportivo con dedizione e costanza. Si allena presso l’asd “Freelance Atletica” a Zafferana, dove risiede con la sua famiglia, seguito dall’ allenatore Salvatore Leonardi.





Nella stagione agonistica 2023, a Catania, l’01 ottobre, Paolo ha lanciato il vortex a 78,51 metri, seconda miglior prestazione italiana di sempre nella categoria “Ragazzi”.

Il 29, maggio, 2024, si è laureato campione italiano agli Studenteschi di Pescara, con 73,96, da cadetto.

Nel mese di giugno 2025, ha ottenuto il titolo di campione regionale nel giavellotto a Catania e successivamente, il 04 ottobre scorso, il titolo di campione italiano nel giavellotto a Viareggio. Primo posto nelle graduatorie regionali nei 100Hs e nel giavellotto. Secondo nelle graduatorie nazionali nel giavellotto.





Quest’anno si era qualificato anche per la gara dei 100 ostacoli ed era stato convocato per la staffetta maschile 4 X 100, dalla Fidal Sicilia, ma a causa di un grave infortunio, ha dovuto rinunciare alle gare, ma la sua determinazione e costanza l’hanno portato a partecipare, dopo una lunga e sofferta fase di recupero, ai Campionati italiani “Cadetti” di Viareggio, dove ha trionfato.

Paolo ha davvero creduto in sé stesso e nelle sue qualità, sfidando pure il dolore! È un adolescente con la passione per la musica e per i suoi adorati gatti, è legatissimo al fratello maggiore, Totò, con il quale si ritaglia del tempo per stare insieme. Ha tanti amici, con cui ama passeggiare e trascorrere del tempo libero. Da sempre cura la sua alimentazione, predilige un regime alimentare sano e corretto. Nel tempo libero, ama guardare i video delle prestazioni dei campioni della sua disciplina sportiva. Molto felici dei traguardi raggiunti dal loro figlio, mamma Elena e papà Claudio, entrambi sportivi, che gli hanno trasmesso la passione per lo sport!





Ma Paolo non è solo un atleta di talento, è anche uno studente modello, riuscendo a coniugare l’impegno sportivo con ottimi risultati scolastici. È un ragazzo determinato, disciplinato e sempre sorridente, che ha trovato nella costanza la sua chiave di successo, conciliando allenamento e studio.

Molto soddisfatta dei successi sportivi, raggiunti dallo studente Paolo Castorina, la dirigente scolastica dell’I.i.s “Leonardo”, la dottoressa Tiziana D’ Anna. “Siamo orgogliosi -ha detto la preside D’ Anna- che il nostro studente Paolo Castorina, abbia conquistato il titolo di campione italiano nel lancio del giavellotto, categoria “Cadetti”, ai Campionati italiani Cadetti 2025 di Viareggio.





Questo straordinario risultato -ha dichiarato- è motivo di grande gioia per l’intera comunità scolastica. Esso rappresenta non solo il talento sportivo innato di Paolo, ma anche il suo impegno costante, la disciplina e la determinazione, che ogni giorno dimostra, dentro e fuori il campo. Come scuola -ha aggiunto- crediamo fermamente che lo sport sia una palestra di vita, capace di trasmettere valori fondamentali, quali il rispetto, la perseveranza e la capacità di superare i propri limiti! Paolo è un esempio luminoso per tutti i nostri studenti, che credono nei propri sogni e nelle loro capacità. A lui, alla sua famiglia e al suo allenatore- ha concluso la dirigente- va il nostro più sincero plauso per il traguardo raggiunto, con l’augurio di continuare a inseguire, con passione ed impegno, i propri sogni”.

