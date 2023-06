Parcheggiare gratuitamente in Ospedale è un diritto da salvaguardare

Il gruppo consiliare del movimento liberi e solidali di Agrigento interviene sulla notizia della possibile privatizzazione del parcheggio dell’ospedale San Giovanni di Dio.

” Alle strisce blu nel parcheggio dell’ ospedale diciamo NO. Non siamo assolutamente convinti di questa scelta. L’ospedale è ubicato in una zona periferica della città, quindi solamente chi ha bisogno di cure va a parcheggiare lì: perché fare cassa sulle spalle dei malati?

Non riteniamo giusto mettere ostacoli all’accesso alla sanità, che in questo Paese è ancora pubblica! La sanità deve essere efficiente ed alla portata di tutti. Possono essere poste delle videocamere per garantire la sicurezza dell’area ma il parcheggio deve restare pubblico e gratuito!

Chiederemo un incontro al Commissario Zappia per fare sentire la nostra voce!”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.