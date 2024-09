Novità per i siti culturali della città. Su disposizione della direttrice del Parco Archeologico di Lilibeo Marsala, Anna Occhipinti, viene autorizzato il rilascio gratuito del biglietto d’ingresso ai cittadini residenti che accompagnino loro ospiti in visita a Marsala.

Dietro esibizione di carta d’identità, dunque, chi porterà in visita al Museo amici/turisti, sarà esonerato dal pagamento. Un incentivo a far conoscere i siti e le bellezze del territorio, di cui il Parco archeologico è il fulcro. Dal 1° ottobre, inoltre, aprirà l’Office Point di Porta Nuova con biglietteria per il Museo e per i siti esterni, che sono dal 20 di agosto gestiti dalla società ArcheOfficina, cooperativa archeologica, con la formula del Partenariato Speciale Pubblico Privato; il tutto faciliterà l’accesso dei turisti all’area archeologica di Capo Boeo, che si apre alla città senza soluzione di continuità.

