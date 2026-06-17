Si è svolto ieri l’atteso incontro tra le delegazioni regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp e l’assessore regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Elisa Maria Ingala. Erano presenti anche il capo di gabinetto, dott.ssa Carmen Madonia, e il dirigente generale del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, dott. Salvatore Taormina. Al centro del confronto, fortemente voluto dalle sigle sindacali, la complessa e urgente questione dell’integrazione oraria del personale in regime di part-time involontario in servizio negli Enti locali dell’Isola.





In apertura, le organizzazioni sindacali rappresentate da Francesco Fucile e Salvo Lipari per la Fp Cgil, Daniele Passanisi e Luigi D’Agostino per la Cisl Fp e Vito Sardo per la Uil Fp, hanno rivolto un sincero ringraziamento all’assessore Ingala per la prontezza e la sensibilità dimostrate nell’accogliere la richiesta di convocazione, confermando il valore di un metodo fondato sul confronto costante e su corrette relazioni sindacali.

Nel corso della sessione sono state approfondite le criticità interpretative e applicative emerse dopo l’emanazione del Decreto assessoriale di riparto n.108 dell’11 marzo 2026, insieme ai riflessi e ai vincoli derivanti dall’applicazione delle recenti disposizioni introdotte dalla Legge Regionale n.1/2026. Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp hanno sottolineato la necessità di superare gli ostacoli burocratici e contabili che rischiano di compromettere le finalità della vertenza.





A fronte delle sollecitazioni sindacali, l’incontro ha prodotto due importanti risultati strutturali.

Avvio del monitoraggio straordinario. L’assessore delle Autonomie Locali si è impegnato ad avviare immediatamente una ricognizione analitica sullo stato contrattuale effettivo dei lavoratori, classificandoli per fasce orarie. Questa fotografia costituirà lo strumento propedeutico ed indispensabile per la programmazione del 2027, finalizzata a strutturare eventuali ulteriori integrazioni orarie, a perseguire la definitiva storicizzazione delle risorse e a valutare i necessari correttivi sul piano normativo, utilizzando anche le risorse straordinarie resesi disponibili.





Risorse per l’esercizio in corso. Sul fronte del breve periodo, l’assessore ha aperto alla concreta possibilità di reperire, nella variazione di bilancio prevista per il prossimo mese di luglio, ulteriori risorse finanziarie da destinare al fondo per l’anno in corso.

“L’avvio del monitoraggio e le aperture sulle variazioni di bilancio rappresentano un passo avanti significativo”, dichiarano le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp. “Il nostro obiettivo resta la cancellazione del part-time involontario, una piaga che mina la dignità del lavoro e l’efficienza dei servizi ai cittadini. Vigileremo affinché gli impegni assunti oggi si traducano in atti concreti già a partire dal mese di luglio, ponendo le basi per una stabilizzazione definitiva e strutturale della spesa nel 2027”.

Luogo: Palermo

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