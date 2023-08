I consiglieri comunali di Partanna (Tp), Paolo Li Causi e Antonella Mendolia, aderiscono alla Democrazia Cristiana. “Abbiamo ritenuto opportuno aderire alla DC perché si tratta di un partito che punta alla rinascita dei territori, rappresentando i valori della famiglia, della libertà e della giustizia sociale cui ci ispiriamo, e al tempo stesso per rafforzare l’impegno per la

città”, dichiarano i consiglieri Li Causi e Mendolia.

“Partanna ha bisogno di un partito moderato come la DC, che ascolti le esigenze della gente e lavori tra essa. Continueremo a operare in Consiglio comunale così come abbiamo sempre fatto anteponendo a tutto il bene della comunità”, affermano.

“Il progetto politico della DC sta crescendo sempre più grazie ad una nuova classe dirigente che sta lavorando sul territorio, mettendo a disposizione della gente i principi e valori cattolici – dichiarano il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro e il dirigente regionale, Giacomo Scala -. Ci apprestiamo a celebrare il prossimo congresso regionale consapevoli che tanto è stato fin qui fatto, ma che occorre ancora impegnarsi per aggregare quanta più gente possibile che abbia voglia di lavorare giornalmente per il bene della Sicilia e dei siciliani, nella piena legalità e nel rispetto per il prossimo”.

