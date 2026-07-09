La Segreteria Regionale del SIM Carabinieri Sicilia e la Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri Palermo esprimono il proprio vivo apprezzamento per l’assunzione del Comando della Stazione Carabinieri di Partanna Mondello da parte del Maresciallo Capo Ivan Sarvallo, formulandogli i più sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso e delicato incarico.

Il Maresciallo Capo Ivan Sarvallo, dopo le significative esperienze professionali maturate in Calabria e il successivo impiego presso la Compagnia Carabinieri Palermo San Lorenzo – guidata dal Maggiore Andrea Maria Ortolani – continuerà a operare nell’ambito del medesimo Comando Compagnia.





Assumerà la guida della Stazione di Partanna Mondello, uno dei presìdi territoriali di maggiore rilievo per il controllo del territorio nella zona Nord del capoluogo siciliano.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento delle sue qualità professionali e garantisce piena continuità all’azione istituzionale dell’Arma in un territorio complesso, caratterizzato da una significativa densità di residenti e da un’intensa affluenza di cittadini e turisti, specialmente durante la stagione estiva.





“Al Maresciallo Capo Ivan Sarvallo – dichiarano congiuntamente la Segreteria Regionale del SIM Carabinieri Sicilia e la Segreteria Provinciale del SIM Carabinieri Palermo – rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni e i migliori auguri per il nuovo incarico”.

“Siamo certi – aggiungono – che saprà mettere al servizio della comunità la solida esperienza maturata nel corso della sua carriera, guidando la Stazione di Partanna Mondello con equilibrio, competenza e profondo senso delle istituzioni”.

Le Segreterie del SIM Carabinieri rinnovano, infine, la propria vicinanza e il proprio sostegno a tutto il personale dell’Arma impegnato quotidianamente nella tutela della sicurezza e della legalità, formulando al nuovo Comandante i migliori auspici per una proficua attività a beneficio dei cittadini.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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