“Mercoledì 8 maggio, alle ore 19:00, si terrà la presentazione pubblica della lettera-appello che i cittadini europei invieranno ai governi del continente. L’iniziativa, che prende il via da Catania, intende ricordare il ruolo cruciale della Sicilia nella genesi dei Trattati di Roma.”

“L’Europa del 2025 è molto diversa da quella di pochi anni fa. Non abbiamo più la certezza della partnership forte con gli Usa. La pressione della Russia a est resta forte. Senza una politica estera forte e cooperativa con l’Africa, potremmo non reggere alla pressione che arriva anche da sud. Questa è una condizione strategica e politica nuova che richiede di non perdere più tempo. Una Costituente Europea serve per garantire a tutti i cittadini europei sicurezza e sviluppo continentale.”

Grazie alla collaborazione istituzionale del Comune di Catania, nella persona del presidente del Consiglio Sebi Anastasi, la campagna sarà lanciata da una prestigiosa sede istituzionale e sarà proposta a partiti, associazioni, sindacati in Italia e in Europa.

“Mentre anche tra India e Pakistan si riaccende il conflitto, dobbiamo costruire un’Europa forte che sappia disinnescare i conflitti del mondo da grande potenza quale è, se solo si unirà in Stato sovrano.

Il dibattito pubblico sarà trasmesso anche in streaming. Parteciperanno: Antonluca Cuoco, pubblicista e direttore marketing, Maurizio Caserta, docente universitario e consigliere comunale, Claudio Melchiorre – Presidente Mec, Messaggio di Vicky Amendolia, Messaggio di Marco Taradash , Nane Cantatore – esperto di strategia e logistica, Stefania Panebianco – docente di relazioni internazionali, Adriana Di Stefano – docente di diritto Ue, Beppe Scanni – docente di relazioni internazionali e già alto funzionario alle Nazioni Unite, Caterina Chinnici – Europarlamentare, Giovanni Perazzoli – filosofo, Fabio Pazzini – Liberale, Aldo Torchiaro – giornalista e saggista.

L’iniziativa è stata lanciata dal Mec ed è diretta a tutti gli schieramenti politici e a tutti i cittadini europei.





