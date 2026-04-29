È salpata dal porto di Catania la quarta edizione di Vela & Salute, la manifestazione di Lega Navale Italiana che per un mese, si concluderà il 28 maggio nel porto di Augusta, vedrà impegnate 16 “barche della legalità” in 13 porti della Sicilia, da Catania a Palermo per diffondere messaggi di prevenzione sanitaria, inclusione, cultura e sostenibilità del mare.

Tra gli intervenuti alla giornata inaugurale dell’evento, il contrammiraglio Raffaele Macauda direttore Marittimo della Sicilia Orientale e comandante della Capitaneria di Porto di Catania, Giampiero Scuderi e Ilaria Tomasi in rappresentanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, l’assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Catania Andrea Guzzardi e Monica Luca presidente Imprenditoria Femminile di Confindustria Catania.





Non ha voluto mancare all’appuntamento Mauro Sapienza, direttore sanitario di Arnas Garibaldi di Catania, partner storico di Vela & Salute per promuovere la prevenzione della Talassemia e sensibilizzare sulla donazione del sangue, considerato che la Sicilia è tra le regioni con il più alto numero di persone affette da questa patologia.“’Arnas Garibaldi di Catania – dichiara Sapienza – ha sposato sin dall’inizio questo importante progetto che pone al centro la promozione della salute, con la nostra unità operativa di Talassemia guidata dal dott. Roberto Lisi che rappresenta un importante punto di riferimento oltre che per la cura anche per l’impegno costante sul fronte della prevenzione della malattia e della sensibilizzazione alla donazione del sangue, gesto semplice ma fondamentale per garantire una vita dignitosa ai pazienti”.





Presenti anche gli studenti dell’Istituto Nautico di Catania che hanno assistito a un importante momento di riflessione sull’importanza del rispetto del mare anche a partire dai piccoli gesti a cura del professore Francesco Tiralongo delegato per Catania della fondazione Marevivo, nuovo importante compagno di viaggio, che sarà presente con gazebi informativi e incontri-laboratori in tutte le tappe della manifestazione.

A conclusione di questa prima giornata dell’iniziativa, la gioiosa uscita in mare dei bambini e dei ragazzi con disabilità e fragilità delle associazioni Maris Catania, 20 Novembre 1989 e Controvento, ospitati dalle barche Stubborn, Jonia 97 e Caliente intitolate rispettivamente a Pippo Fava, Libero Grassi e Beppe Montana.

“Questo momento – spiega con una certa emozione il contrammiraglio Agatino Catania, delegato regionale della Lega Navale e coordinatore del progetto per la Sicilia Orientale – rappresenta il cuore di Vela & Salute, che incarna la missione di Lega Navale Italiana da sempre impegnata affinché il mare sia accessibile a tutti senza alcun tipo di barriera fisica, sociale ed economica e in ogni porto che raggiungeremo doneremo questi momenti di pura gioia a queste persone speciali”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.