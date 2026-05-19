Un ricco calendario di eventi rafforzati dai gemellaggi con Efebo d’Oro ed Etna Book. A promuovere gli eventi è l’ associazione “Piazzetta Bagnasco” sostenuta da Cappadonia Gelati come sponsor

Piazzetta Bagnasco riparte con la voglia di riconfermare il consenso delle stagioni precedenti, mettendo a frutto e potenziando i risultati dell’edizione 2025 che si è conclusa con 60 eventi capaci di coinvolgere un pubblico quanto più eterogeneo possibile. Il tutto in uno spazio nel quale la città si ritrova, condividendo la vogli di essere comunità. A renderlo possibile l’associazione “Piazzetta Bagnasco”, presieduta da Donato Didonna. Direttrice artistica della stagione Tiziana Di Pasquale.

Un’edizione, quella del 2025, aperta il 13 maggio da “Eco di voci libere”, evento che ha avuto come protagoniste tre giovani donne rifugiate che hanno partecipato all’evento “My voice for you”, promosso al Teatro Politeama dall’associazione musicale culturale “Aeolian Aps”. Da lì una serie di momenti che, anche attraverso la presentazione di libri, ha dato modo di riflettere su temi di grande attualità.

Difficile fare l’elenco di tutti gli eventi che hanno animato la piazzetta perché si rischierebbe di dimenticarne qualcuno, facendo un torto a chi li ha animati, quindi ne citiamo alcuni di quelli che hanno lasciato un ricordo più vivido. Pensiamo a quelli editoriali con: Floriana Bulfon, che ha regalato un pomeriggio che ha lasciato il segno grazie alla presentazione del suo libro “Macromafia”, a Salvo Palazzolo, con il suo “L’amore in questa città” di Salvo Palazzolo, a Francesco Scrima con “La disciplina dei colori”.

Piazzetta Bagnasco, però, è anche luogo in cui fare crescere la coscienza e la responsabilità di una comunità attenta ai cambiamenti. Illuminante, in tal senso, rispetto alle opere significative realizzate in città, è stato l’incontro con Pasqualino Monti che, prima di salutare la città e i cittadini, ha voluto fare proprio in piazzetta un bilancio della sua esperienza a capo dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Occidentale. Altro momento da ricordare la presentazione del primo numero semestrale di “Mezzocielo”, storica rivista che si è distinta per le tematiche e le lotte femministe in Sicilia, fondata nel ’91 da un gruppo di donne fra cui Letizia Battaglia, Simona Mafai e Rosanna Pirajno. Non sono mancati pomeriggi legati alla più stretta attualità come quello che ha portato in piazzetta una vera e propria staffetta di poesie su Gaza che non hanno risparmiato momenti di commozione.

Un sfida cercare di eguagliare o di superare quanto l’anno che precede ogni stagione. Così sarà anche l’edizione 2026, l’ottava, ma i presupposti ci sono.

Lo si farà con una programmazione che parte giovedì 21 con la presentazione del libro “Adultescenti” di Agostina Passantino, con la quale dialogherà Valentina Foti, in un confronto dedicato alle sfide, ai sogni e alle inquietudini di una generazione sospesa tra adolescenza e vita adulta.

«Abbiamo cominciato nel 2019 – afferma Donato Didonna, presidente dell’associazione Piazzetta Bagnasco – e siamo cresciuti ogni anno di più in sinergia con tante realtà e persone del territorio. Solo l’anno scorso abbiamo chiudo con 60 eventi, promossi ininterrottamente da maggio a ottobre. Quali sono le novità di quest’anno? Abbiamo colto e ci sembra interessante portarli in piazzetta alcuni fermenti giovanili. Mi riferisco, solo per fare un esempio, a quelli che muovono associazioni come Plastic Free e Metropolitree, la cui attenzione è nei confronti dell’ambiente. In piazzetta animeremo il dibattito anche su quel risveglio di partecipazione che ha visto partecipare al referendum fasce di popolazione prima di allora silenti. Che dire, poi, dei movimenti che hanno sollevato il tema della restanza? Piazzetta Bagnasco, inoltre, negli anni si è caratterizzata anche per un altro stile nella presentazione dei libri, chiedendo a persone che magari abbiano capacità di parlare in pubblico di presentare quel libro che è stato particolarmente importante per la propria formazione. Solo per fare un altro esempio porteremo la pratica del debating, attivando il confronto tra le scuole della nostra città. Lo faremo come sempre nel nostro stile che condanna l’aggressione verbale, la prevaricazione, la corsa a chi grida di più, sostenendo l’importanza di argomentare. Lo abbiamo fatto in tempi non sospetti, quando i livelli della comunicazione televisiva e non solo non aveva raggiunto questi toni, e continueremo a farlo in questo spazio, la cui energia invita a trovare nuove forme di dialogo».

Un calendario già abbastanza denso che si arricchirà anche grazie a collaborazioni che hanno generato gemellaggi, per il secondo anno con “L’Efebo d’Oro”, il cui programma sarà presentato in piazzetta il 16 ottobre, e per il primo anno con “Etna Book”, il cui direttore, Cirino Cristaldi, l’11 agosto presenterà il suo libro “Ousmann Olman. Il ritorno”. Rinnovate le collaborazioni con le librerie Modusvivendi e Millemondi, curatrici degli eventi editoriali.

Tanti gli autori che si alterneranno in piazzetta nei prossimi mesi. Solo qualche nome: Alex Corlazzoli (25 Maggio), Gerita Tirano (28 maggio), Emi Di Fiore (29 Maggio), Gino Pantaleone (4 Giugno), Rosaria Ragusi (6 Giugno), Giuseppe Sottile (9 Giugno), Tommaso Romano (10 Giugno), Vincenzo Lima (11 Giugno), Giuseppe Di Piazza (12 Giugno), Felice Vitale (17 Giugno), Clelia Lombardo (18 Giugno), Matteo Meschiari (19 Giugno), Ugo Barbara (23 Giugno), Giorgio De Michele (24 Giugno), Jan Brokken (25 Giugno), Gabriella Dal Lago (26 Giugno), Pasquale Hamel (30 Giugno), Francesco Musolino (2 Luglio), Vanessa Ambrosecchio (9 Luglio), Lorenzo Avola e Carolina Orlandi (16 Luglio), Domenica Barbera (22 Luglio), Antonio Chella (23 Luglio), Salvatore Falzone (24 Luglio), Loredana Cornero (28 luglio).

Piazzetta Bagnasco si conferma, però, anche come spazio nel quale portare temi che vanno oltre. Come l’evento in programma mercoledì 27 maggio con “Storie che uniscono” che porterà alla scoperta di “Teacch house”, associazione di genitori di persone con autismo e con disturbi dello sviluppo, grazie alla quale conoscere anche l’impresa sociale “I Bambini delle Fate”. O come “Digital Challenge”, il gioco sull’educazione digitale che Cetty Mannino presenterà il 7 luglio. Di femminicidio si parlerà attraverso “Parlerò di te”, raccolta di poesie dedicata a Giovanna Bonsignore, giovane donna di Villabate, uccisa il 15 dicembre del 2022 dal suo compagno, che verrà presentata il 3 luglio. Non farà mancare la sua presenza il club di territorio di Palermo del Touring Club Italia che il 3 luglio presenterà “Aperti per voi sotto le stelle”.

Non sarà solo la temperatura a infuocare piazzetta Bagnasco che, solo con queste prime anticipazioni, hanno già fatto registrare il tutto esaurito tra gli affezionati, prenotando idealmente una delle poltroncine che ogni anno trasformano la piazzetta in un palcoscenico a cielo aperto baciato dal sole. Il luogo ideale per trascorrere i mesi più caldi, insieme a chi crede che la cultura sia il vero nutrimento dell’anima.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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