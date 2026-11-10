Nell’Aula Magna Colajanni di Riposto dell’IS Amari-Rizzo-Pantano si è svolto, lunedì 9 novembre, il secondo appuntamento della XIV edizione del Premio “Biagio Andò”, dedicato al tema “ La Costituzione ed il valore della partecipazione politica”. Dopo il primo incontro, incentrato sulla Carta Costituzionale come patrimonio di tutti e non di una parte, il dialogo ha spostato l’asse sulla partecipazione come strumento per rafforzare le istituzioni.

Tra i presenti l’ex ministro Salvo Andò, Presidente della Fondazione Nuovo Mezzogiorno, che ha espresso il proprio apprezzamento per un’iniziativa formativa pensata per offrire ai giovani uno stimolo positivo e propositivo nella loro crescita umana e sociale. I saluti sono stati portati dalla padrona di casa, la Dirigente Scolastica Rosalba Mingiardi, che ha ribadito il significato di un premio capace di far riflettere su temi educativi, perché i ragazzi maturino una dimensione civica e diventino cittadini consapevoli dei diritti e dei doveri.





Salvo Lisi, Segretario della Fondazione Nuovo Mezzogiorno, si è detto compiaciuto della qualità degli ospiti e di un premio che, fin dall’inizio, mostra la sua attualità storica e la convinta partecipazione dei giovani. Il confronto è stato aperto dall’avvocato Francesco Pio Leotta che sostenuto come “quest’anno ricorrono gli 80 anni dalla fondazione della nostra Repubblica e si è scelto, quindi, di valorizzare le tematiche costituzionali al fine di trasmettere i nostri valori democratici e repubblicani, in modo da far comprendere quali strumenti hanno i ragazzi nelle loro mani per consentire una partecipazione attiva e concreta alla vita sociale”.

Il dibattito ha riunito un ampio arco di sensibilità. Il consigliere comunale e docente universitario Maurizio Caserta ha sottolineato il valore di un incontro che approfondisce la partecipazione alla vita pubblica e gli strumenti a disposizione, tra cui il ruolo centrale del Parlamento, da cui dovrebbero passare le domande sociali.





“Ma non si può pensare che finisca tutto lì, perché in realtà il processo comincia da qualche altra parte: spesso comincia in piazza, nelle occasioni di manifestazione pubblica, dove le istanze vengono espresse, sperabilmente in modo non violento”.

Caserta ha invitato ad allargare lo sguardo per capire come si genera il cambiamento, perché “tutti siamo insoddisfatti del modo in cui le cose stanno andando nel mondo intero, e vorremmo il cambiamento”. Ha poi avvertito che “bisogna fare molta attenzione, perché il rischio di portare la protesta e la partecipazione fuori dalle regole del confronto democratico è sempre presente. Però non possiamo neanche rinunciare alla forza che deriva dalla partecipazione spontanea, più o meno organizzata”.

Infine l’appello ai più giovani: invitarli a partecipare, ad avere coscienza, a proporre variazioni e innovazioni, perché “un sessantenne ha meno capacità di un trentenne di generare cambiamento e nuove idee”.





L’eurodeputato Marco Falcone ha messo l’accento sulla crisi del sistema politico e, con essa, dei partiti, suo elemento fondante.

“Io credo che oggi la partecipazione alla politica non sia soltanto un diritto, ma anche un dovere, soprattutto dei giovani. Ce lo suggerisce la nostra Costituzione, che invita il popolo, e in particolare i giovani, a diventare classe dirigente, mettendosi in gioco in prima persona e diventando protagonisti nella costruzione di un sistema migliore”.

Falcone ha aggiunto che ciascuno ha il diritto-dovere di impegnarsi perché l’Italia, e in essa la Sicilia, possa guardare al futuro con una partecipazione democratica impegnata, mettendo in campo le migliori energie.





Sulla necessità di riportare al centro il valore della partecipazione, come prevede la Costituzione, è intervenuto il Segretario Nazionale di partito Enzo Maraio che si è soffermato sulla “crisi democratica che il Paese sta vivendo che è frutto, sicuramente, dello scioglimento del sistema dei partiti negli ultimi trent’anni, a cui si aggiunge la crisi dei corpi intermedi, che in Italia mancano e sono deboli”.

Maraio ha richiamato l’articolo 49 della Costituzione: l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti ne mette in crisi l’applicazione, mentre essi dovrebbero avere congressi e democrazia interna, favorire la partecipazione e rispondere ai territori.

Alessandro Pagano, Programmazione Economica Presidenza Consiglio dei Ministri, ha invece guardato a quanto accade in Polonia, dove, a suo giudizio, è in corso un tentativo di colpo di Stato volto a minare i poteri della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica. Da qui il confronto con il modello italiano che invece risulta virtuoso e solido.





“L’Italia repubblicana ha un perfetto equilibrio dei poteri, con una divisione di ruoli e funzioni: un bilanciamento che rende la nostra democrazia forte e credibile”.

Ricco e qualificato il dibattito conclusivo, segno della crescita del pensiero critico tra gli studenti, con gli interventi di Riccardo Guarrera, Alessandro Mincica, Salvo Tropea, Paola Silvestro, Giuseppe Andrea Cacopordo, Filippo Cardillo e Giulia Nicotra.

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