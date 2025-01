“Ieri ho fatto visita al presidio ospedaliero di Partinico e sono preoccupato per le sue condizioni. L’esigenza di riqualificare alcuni reparti è evidente, soprattutto il pronto soccorso. L’emergenza vera però è nella carenza di personale sanitario. Nell’area di emergenza-urgenza mancano ben dieci unita operative, mentre altri reparti, come pediatria, sono ormai ridotto all’osso. Stesso discorso per il personale infermieristico. C’è bisogno di un’inversione di tendenza. Puntare su Partinico significherebbe decongestionare le altre strutture della città di Palermo, ma il governo regionale sembrare restare sordo alle esigenze dei cittadini. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, ha commentato, dopo la visita effettuata nella giornata di ieri, le condizioni dell’Ospedale Civico di Partinico.

“Fortunatamente alcune mie perplessità sono subito state risolte, come la questione della farmacia ospedaliera situata al di fuori del plesso centrale – continua -. Una situazione scomoda per pazienti e operatori sanitari ma che presto, mi è stato garantito, sarà risolta col ritorno della struttura all’interno del plesso centrale”.

Giambona attacca quindi l’operato del governo regionale. “Schifani e la maggioranza di centrodestra non valorizzano la rete ospedaliera siciliana creando volutamente uno stato di abbandono e degrado che colpisce tutti i siciliani – spiega -. L’ospedale di Partinico serve tutti i comuni della parte occidentale di Palermo, oltre a diversi comuni del trapanese, per un totale di circa 200mila abitanti. Nonostante le difficoltà, questo presidio vanta alcune eccellenze, come i reparti di diabetologia e terapia del dolore. Un plus che potrebbe essere sfruttato a vantaggio delle comunità, ma che il governo regionale nei suoi piani ha destinato a far perdere nell’oblio di una politica assente e arrogante. Schifani faccia un passo indietro e non cerchi colpevoli altrove, come accaduto con l’ex Assessora Volo”. Giambona conclude la sua analisi auspicando “un cambio di rotta per salvare la rete ospedaliera delle aree interne. Bisogna rinforzare il servizio sanitario regionale con investimenti mirati e robusti, non il contrario. Il Pd continuerà a contrastare i casi di malasanità con tutta la competenza e gli strumenti che abbiamo a disposizione”.

