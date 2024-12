Nuovo anno, nuovi appuntamenti con i live del PunkFunk. Sabato 4 gennaio il palco del Record Shop e Music Bar di Palermo (via Napoli, 10) è tutto per i Partinico Rose. La band siciliana, composta da Vincenzo Cannizzo alla voce e alla chitarra, Massimo Russo al basso e Carlo Schembari alla batteria e al synth, accompagnerà i presenti in un viaggio avvincente tra emozioni e suoni, con sonorità alternative e wave rock.

Il loro ultimo album si intitola “Undeclinable Ways” e ogni traccia è parte di una storia, un racconto di desideri, resilienza e speranza, ma anche di rivalità, disperazione e ambizione. I temi ci sono tutti, i testi coinvolgono, il sound sperimenta tra elementi synth e rock tradizionale. Il disco, uscito a maggio del 2024 per la storica etichetta anglosassone Earache Records, conferma un percorso di crescita, suggellato dal passaggio nel celebre programma di Iggy Pop “Confidential” (BBC Radio 6).

Lo show al PunkFunk sarà l’occasione ideale per ascoltare dal vivo le tracce e farsi trasportare da questa band che la sa lunga. L’appuntamento con i Partinico Rose è per sabato 4 gennaio: si comincia alle 22, l’ingresso gratuito.

Luogo: PunkFunk Record Shop & Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 04/01/2025

Data Fine: 04/01/2025

Ora: 22:00

Artista: Partinico Rose

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.