Le proposte della Federazione per tutelare le partite Iva: fisco, previdenza, ammortizzatori sociali e contratti.

Misure puntuali come l’innalzamento della flat tax a 100mila euro non bastano per tutelare i lavoratori autonomi. Occorre un approccio organico che preveda interventi su quattro pilastri fondamentali: fisco, previdenza, ammortizzatori sociali e tutela contrattuale. FederTerziario Lavoratori e Pensionati rivolge un appello a Governo e opposizioni affinché il confronto sulla protezione dei lavoratori fragili vada oltre le misure spot, per approdare a una vera e propria riforma. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla CGIA di Mestre, il rischio povertà per gli autonomi è più che doppio rispetto ai dipendenti: 18,8 % contro il 7,9 %. Nel Mezzogiorno il rischio per i primi sale addirittura al 31,6% contro il 15,1% dei salariati. All’interno dell’universo delle partite IVA lo scenario è differenziato: sono circa due milioni i contribuenti in regime forfettario che dichiarano in media poco più di 17mila euro l’anno. Per questi lavoratori il rischio povertà è una minaccia concreta.





Solo grazie a una visione integrata è possibile migliorare le condizioni dei quasi quattro milioni di lavoratori con partita IVA attivi in Italia, riservando una particolare attenzione ai più fragili: “Per una tutela efficace delle partite IVA non si può prescindere da una revisione del sistema previdenziale. È inoltre necessario ripensare meccanismi quali quello dei contributi minimi slegati dal fatturato effettivo. Un calcolo basato su quanto il lavoratore ha realmente incassato potrebbe rivelarsi più equo, così come l’introduzione di fasce di esenzione o per lo meno di aliquote progressive agevolate sotto determinate soglie di reddito. Misure di questo tipo possono aiutare i lavoratori nei primi anni di attività o nei periodi di crisi”, dichiara Giulio Sirsi, consigliere di FederTerziario Lavoratori e Pensionati. “La nostra Federazione propone anche un potenziamento del sistema di ammortizzatori sociali e del welfare degli autonomi a partire da un ampliamento dell’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (Iscro), al momento riservata ai soli iscritti alla Gestione Separata con requisiti di accesso molto stringenti”.





Cruciale è anche garantire qualche forma di tutela per malattia e infortunio per categorie come artigiani e commercianti introducendo una copertura pubblica di base, così come la sospensione temporanea delle scadenze fiscali e contributive durante i periodi di degenza, maternità o paternità. In tema di equità fiscale gli acconti d’imposta si sono rivelati spesso mal calibrati, mentre un sistema di tassazione per cassa, con versamenti calcolati sulle entrate effettive, potrebbe rivelarsi più bilanciato. Un’ulteriore facilitazione potrebbe derivare dall’introduzione della detraibilità delle spese essenziali anche in regime forfettario. Infine, è opportuno estendere l’applicazione dell’equo compenso agli autonomi non appartenenti a ordini professionali e garantire il corretto inquadramento contrattuale e contributivo dei lavoratori, impedendo che rapporti di lavoro subordinato siano mascherati da collaborazioni autonome.

“Le tutele sul lavoro e l’accesso al welfare devono essere universali, come prevede la nostra Costituzione. Il dibattito focalizzato sulle singole misure, per quanto rilevanti come la flat tax, rischia di far perdere di vista il quadro generale: in Italia una quota non trascurabile di lavoratori autonomi è priva delle tutele fondamentali. Per cambiare passo è necessario ripensare l’attuale sistema, aprendo uno spazio di confronto che metta attorno a un tavolo partiti, sindacati, associazioni di categoria ed esperti”, conclude Sirsi.

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