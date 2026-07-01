Il suono della campana, nel Rotary, non segna semplicemente il passaggio di un incarico. È il simbolo della continuità, del rinnovarsi di un impegno e del testimone che passa da un Presidente all’altro nel segno del servizio. Con questo spirito si è svolta, il 30 giugno, a Villa Airoldi, la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana del Rotary Club Palermo Ovest, durante la quale il Presidente uscente Giuseppe Cascio ha passato il collare e la guida del Club al nuovo Presidente Paolo Di Matteo.





Alla cerimonia erano presenti numerosi soci e ospiti, l’Assistente del Governatore Guido Ricevuto e il Governatore del Distretto 2110 Sergio Malizia, socio del Rotary Club Palermo Ovest, al termine del suo anno di mandato come Governatore. Dopo il saluto alle bandiere, il Presidente uscente Giuseppe Cascio ha tracciato un bilancio dell’anno rotariano appena concluso, ripercorrendo le principali attività realizzate dal Club e ringraziando i soci che, con il loro contributo, hanno reso possibile la realizzazione dei numerosi service. Nel corso della serata sono stati consegnati riconoscimenti ai soci che si sono distinti per il loro impegno nelle attività del Club. Tra questi, l’ingegnere Casimiro Maniaci, decano del Palermo Ovest, al quale è stato rivolto un particolare ringraziamento per la costante presenza e per l’esempio di autentico spirito rotariano che continua a rappresentare. È stato inoltre accolto il nuovo socio Tanino Maggio, che entra a far parte della famiglia del Rotary Club Palermo Ovest.





Con il tradizionale passaggio del collare e della campana, Paolo Di Matteo ha assunto la Presidenza del Club per il nuovo anno rotariano. Nel suo intervento ha illustrato le linee programmatiche dell’anno, sintetizzate nel motto “Impegno a favore della comunità”, che accompagnerà l’attività del Club nei prossimi mesi. Tra gli obiettivi indicati figurano una particolare attenzione ai giovani, la promozione della cultura del rispetto e il contrasto alla violenza di genere. In quest’ambito è prevista la collocazione di panchine rosse all’interno di viale delle Scienze, sede dell’Università degli Studi di Palermo, nella convinzione che la sensibilizzazione debba partire proprio dai luoghi della formazione. Il programma prevede inoltre conferenze dedicate alla salute materna e infantile, la presentazione di un volume sull’adolescenza e la sessualità, una mostra di arti figurative e poesia, iniziative musicali in occasione delle celebrazioni di Santa Rosalia, progetti condivisi con i Club dell’Area Panormus e numerose attività di servizio.





Proseguirà anche il progetto dedicato ai ragazzi con Sindrome di Williams, giunto alla terza edizione e coordinato dal socio Bruno Mirrione, che porterà il gruppo a trascorrere una giornata a Castellammare del Golfo, confermando un’iniziativa ormai consolidata nella programmazione del Club. Nel corso della serata il Presidente ha presentato il Consiglio Direttivo che lo affiancherà durante l’anno rotariano, composto da Francesco D’Alba, Vice Presidente; Fabio La Seta, Tesoriere; Marina Pandolfo, Prefetto; Tiberio Mantia, Co-Prefetto; Selene Grimaudo, Segretario; Maria Teresa Biondo, Co-Segretario; e dai Consiglieri Grazia Locascio, Fulvio Inzerillo e Bruno Mirrione.





L’Assistente del Governatore Guido Ricevuto, intervenuto anche a nome della Governatrice Lina Ricciardello, ha rivolto il proprio augurio di buon lavoro al nuovo Presidente e al Consiglio Direttivo. A concludere gli interventi è stato il Governatore Sergio Malizia che, nel suo ultimo giorno di mandato, ha rivolto un saluto al Club del quale è socio, ringraziando i presenti per il sostegno ricevuto durante l’anno. Nel corso della serata ha inoltre consegnato il PHF come riconoscimento a una componente della Commissione Distrettuale Comunicazione e Immagine.





In questo ultimo giorno, è stato affiancato dai Segretari Distrettuali Michelangelo Gruttadauria e Alessia Di Vita che lo hanno coadiuvato instancabilmente durante tutto il mandato da Governatore. La cerimonia ha così segnato l’avvio del nuovo anno rotariano del Rotary Club Palermo Ovest, che si appresta a proseguire il proprio percorso di servizio con un programma ricco di iniziative e con l’obiettivo, indicato dal Presidente Paolo Di Matteo, di tradurre in azioni concrete il motto dell’anno: “Impegno a favore della comunità”.

Luogo: Villa Airoldi , Piazza Leoni, 9, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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