L’Alta Badia (Hochabtei) è la parte più elevata della Val Badia ed è una delle aree dolomitiche più conosciute dell’Alto Adige. Durante la stagione estiva, questa zona dolomitica regala magnifiche opportunità escursionistiche, ma anche molto altro.

Infatti, oltre alla presenza dei sentieri e delle cime dolomitiche, qui c’è da sempre una forte identità culturale ladina che contribuisce a rendere il territorio molto interessante anche dal punto di vista storico e tradizionale.

I piccoli centri della valle, tra cui La Villa, Corvara, San Cassiano, Colfosco e Badia, conservano ancora oggi elementi della cultura locale che si riflettono nella lingua, nelle manifestazioni popolari e nella vita quotidiana delle comunità residenti.

Soggiornare nel cuore dell’Alta Badia

Per chi vuole esplorare la Val Badia e muoversi agevolmente tra i suoi principali punti di interesse, una possibile soluzione è il Dolomites Wellness Hotel Savoy di La Villa, una struttura alberghiera al top in Alta Badia, situata in una posizione favorevole per raggiungere sia i percorsi escursionistici (è a due passi dalla cabinovia Piz La Ila) sia i numerosi eventi organizzati durante la stagione estiva.

La Villa (La Ila in ladino) è infatti uno dei centri più conosciuti della valle e costituisce un ottimo punto di partenza per visitare i parchi naturali e le aree montane che rendono celebre questa parte del territorio dolomitico.

Escursioni tra parchi naturali e altopiani

Una delle principali attrazioni dell’Alta Badia è la possibilità di accedere a magnifici parchi, come il Parco Naturale Puez-Odle e il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, entrambi inseriti nel contesto delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO.

Nel corso dell’estate vengono inoltre proposte numerose attività guidate. Tra queste figura il Tour guidato in E-MTB, in programma a partire dal 23 giugno 2026.

Per gli escursionisti più appassionati ci sono proposte come l’attraversata degli altopiani di Fanes (diversi appuntamenti fra luglio e settembre) e l’escursione alla cima Para dai Giai (vari appuntamenti a partire dal 6 luglio), che consentono di scoprire alcuni degli angoli più suggestivi della valle.

La notorietà dell’Alta Badia è legata anche alla Maratona dles Dolomites, una delle manifestazioni ciclistiche più conosciute d’Europa, che ogni anno richiama migliaia di appassionati lungo i celebri passi dolomitici. L’edizione di quest’anno è la 38esima e sarà trasmessa in diretta da RAI 2.

Tradizioni e cultura ladina

Accanto alla dimensione sportiva e naturalistica, l’Alta Badia continua a valorizzare il proprio patrimonio culturale attraverso eventi e iniziative che permettono di conoscere più da vicino le tradizioni del territorio.

Tra questi si distingue Ji a Chiri – Le Tesur, una caccia al tesoro proposta in diversi appuntamenti nel corso dell’estate. A questa iniziativa si affianca la rassegna Nostes müjighes – Musica in Valle, che tra luglio e settembre animerà La Villa.

Il calendario estivo comprende inoltre appuntamenti come la Serata folcloristica, in programma il 25 agosto 2026, un’occasione per avvicinarsi al patrimonio folkloristico ladino e alle consuetudini che ancora oggi caratterizzano la vita della valle.

Una valle da vivere oltre i sentieri

L’Alta Badia è una destinazione che riesce a mettere insieme paesaggi spettacolari, attività all’aria aperta e tradizioni culturali in modo molto equilibrato. Le escursioni e le attività sportive sono certamente uno degli elementi centrali dell’esperienza estiva, ma non esauriscono le possibilità offerte dal territorio.

La presenza di una cultura locale ancora molto radicata e di un calendario ricco di iniziative consente infatti di conoscere la valle anche sotto prospettive differenti, trasformando il soggiorno in un’occasione per entrare in contatto non soltanto con la montagna, ma anche con la storia e l’identità delle comunità che la abitano.