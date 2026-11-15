Riqualificare e restituire alla comunità spazi pubblici del Comune di Monreale per trasformarli in luoghi inclusivi di socializzazione, benessere e apprendimento da aprire a soggetto più fragili tra cui minori, adolescenti, giovani e adulti fragili, persone con disabilità e migranti. Un percorso che promuoverà il benessere fisico, sociale e psicologico dei soggetti coinvolti tra Monreale e Palermo, offrendo loro attraverso attività sportive inclusive, laboratori educativi e attività interculturali e intergenerazionali, co-progettati insieme alla comunità per rafforzare la partecipazione attiva.

S’intitola “P.A.S.S.I. – Percorsi di Accesso allo Sport per l’inclusione Sociale e l’Integrazione” il progetto, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, nell’ambito del Bando Sport 2025 “Sport e inclusione”, che verrà presentato alle 16.30 di martedì 17 Novembre nei locali della Biblioteca Comunale Santa Caterina, in via Pietro Novelli 5, a Monreale.

Un percorso che animerà i territori grazie alla sinergia di un partenariato che ha come capofila la cooperativa sociale “San Carlo Borromeo” e del quale fanno parte: l’Arecc, associazione regionale Enti e Comuni Costieri; l’associazione La Sirenetta Aps; l’associazione culturale Giovane Futuro; Euro time impresa; il Comune di Monreale e gli I.C.S. Margherita di Navarra e Gugliemo II.

All’evento di martedì pomeriggio saranno presenti i partner che racconteranno le diverse azioni che per 36 mesi animeranno i territori, dando vita a un momento di pieno coinvolgimento con i cittadini.





Luogo: Biblioteca Comunale Santa Caterina, Via Pietro Novelli , 5, MONREALE, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.