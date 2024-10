Il circolo Prc Lidia Menapace – riviera jonica messinese presenta il “1° WORKSHOP PATRIARCATO D’OGGI Ri-conoscerlo per decostruirlo” che si svolgerà domenica 6 ottobre 2024 alle ore 17:00 nell’Aula Consiliare del Comune di Letojanni.

L’iniziativa vuole essere un vero e proprio “laboratorio” per acquisire nuovi strumenti di lettura di un fenomeno antico eppure attualissimo, il patriarcato, che solo apparentemente è stato “superato” nel nostro vivere quotidiano ma che continua a sopravvivere declinandosi in molti modi.

La violenza fisica che culmina nei femminicidi, rappresenta solo la punta dell’iceberg, infatti, coesistono molti piani in cui la violenza sulle donne si esplica: simbolico, materiale, linguistico, economico. Gli episodi tristemente alla ribalta della cronaca si originano da questo sostrato culturale che permea la nostra società. Solo a partire dal “ri-conoscere” le molteplici manifestazioni del patriarcato si può intraprendere un reale percorso di “decostruzione” in una prospettiva collettiva e plurale, affinché le differenze che ci contraddistinguono non siano il pretesto per dividere e dominare ma diventino la cifra essenziale per stare insieme da pari, nella diversità.

Al workshop interverranno:

Avv. Cettina La Torre, Presidente del Centro Anti Violenza “Al tuo fianco” che si concentrerà su “La violenza nelle relazioni affettive”.

Brenda Russo Attivista di Non Una di Meno Messina che svelerà le insidie de “Il sessismo benevolo: l’altra faccia della violenza patriarcale”.

Un’attenta analisi, a partire dalla prospettiva che il linguaggio oltre che consentire di esprimerci plasma il modo di vedere il mondo, sarà condotta da Alessia Papavero, circolo PRC Enrico Berlinguer di Marsala nel suo intervento su “Lingua e sessismo”.

Su mascolinità tossica e omofobia interiorizzata rifletterà Antonino Italiano, Volontario Area Giovani Arcigay Messina.

Andrea Russo Coordinatore Giovani comunisti/e Sicilia ragionerà sul percorso quotidiano per smantellare il patriarcato da parte maschile proponendo la Jihad della decostruzione

Le conclusioni saranno affidate a Stefania De Marco segretaria del Circolo Prc “Lidia Menapace” Riviera jonica messinese.

Nei locali sarà allestita l’esposizione “La Buona Novella” dell’artista Maria Lombardo.

Il workshop sarà trasmesso in diretta sui canali FB e Youtube RifondazioneComunistaSicilia

Per informazioni: cell. 349 1560278





Stefania De Marco, Segretaria Circolo PRC “Lidia Menapace” Riviera jonica messinese



Nicola Candido, Segretario regionale Sicilia

Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea

Luogo: Aula Consiliare del Comune di Letojanni, Via Vittorio Emanuele, 115, LETOJANNI, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.