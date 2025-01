Ho messo a disposizione la mia professionalità per questa segretaria regionale ma a nulla è valso. Mai un stimolo è giunto dal Segretario Barbagallo per iniziative legate al contrasto alla povertà educativa e così il dipartimento che avrei dovuto coordinare ha svolto la sua attività solo su Palermo. Invece, di contro, ha lavorato sodo per dividere il Pd e lo scenario di ieri ne è la massima rappresentazione.

Così Salvo Altadonna, consigliere V circoscrizione e componente assemblea regionale PD, docente e componente dell’assemblea regionale, che annuncia le sue dimissioni da responsabile del dipartimento Istruzione e Formazione.

Speravo che il partito nazionale si sarebbe mosso nella logica della responsabilità ma dopo l’intervento del responsabile organizzazione nazionale IGor Taruffi che, ha consentito lo svolgimento di un’assemblea dove sono state palesemente alterate le regole, ritengo che, anche nella forma, la mia faccia non possa più essere affiancata a questa dirigenza regionale. Per questo informerò immediatamente il segretario delle mie dimissioni.





