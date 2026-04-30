Le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, COBAS TRASPORTI, FAISA CISAL, UGL e ORSA esprimono grande soddisfazione per l’importante risultato conseguito al termine del confronto odierno, svoltosi in data 29 aprile 2026, con il Consiglio di Amministrazione di AMAT.

All’incontro hanno preso parte i Segretari delle rispettive Organizzazioni Sindacali A.Ciriminna Filt Cgil, D.Traina, Fit Cisl, A.Montalto Uiltrasporti, C.Cataldi Cobas Trasporti, F.Di Maio Faisa Cisal, C. Di Maria per la Ugl e P.Mazzola Orsa.

L’incontro, lungo e articolato, ha finalmente consentito di chiudere positivamente una serie di vertenze aperte da mesi e rimaste irrisolte, restituendo certezze e serenità alle lavoratrici e ai lavoratori dell’azienda.





In particolare, le scriventi Organizzazioni Sindacali rivendicano con forza il raggiungimento di traguardi significativi:

la sottoscrizione del nuovo Regolamento di Promozioni, strumento fondamentale di valorizzazione professionale di cui l’azienda era finora priva;

il raggiungimento dell’erogazione del trattamento integrativo sostitutivo, in coerenza con quanto previsto dal CCNL di settore;

l’aggiornamento degli obiettivi incentivanti per il personale della segnaletica stradale, a riconoscimento del ruolo strategico svolto.

Nel corso dell’incontro, il CdA ha inoltre comunicato l’avvio dello scorrimento della graduatoria degli idonei al concorso di officina, nonché l’immediata attivazione dell’iter relativo alle prove preselettive finalizzate all’assunzione di nuovi autisti. Un passaggio cruciale per il potenziamento del servizio di trasporto pubblico nella città di Palermo, quinta città d’Italia, caratterizzata da una crescente presenza turistica e da una domanda di mobilità in costante aumento.





Le Organizzazioni Sindacali accolgono con favore anche l’affidamento del Piano Industriale a una società specializzata: a breve saranno definiti nuovi obiettivi strategici e revisionata la pianta organica aziendale, elementi indispensabili per garantire sviluppo, efficienza e sostenibilità ad AMAT.

Resta forte, tuttavia, la richiesta unitaria rivolta all’Amministrazione Comunale affinché si proceda con immediatezza all’affidamento ad AMAT dei 4.500 stalli delle zone blu, misura ritenuta essenziale per incrementare i ricavi e rafforzare l’equilibrio economico dell’azienda.

Permane la preoccupazione per il ritardo nella stipula del nuovo contratto di servizio, passaggio imprescindibile per garantire stabilità e sostenibilità al trasporto pubblico locale. Resta inoltre invariata la richiesta di convocazione al Sindaco Lagalla, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo.

Le Organizzazioni Sindacali ribadiscono il proprio impegno a vigilare sull’attuazione degli accordi sottoscritti e a proseguire il confronto con apertura di tavoli tecnici nell’interesse dei lavoratori e della collettività.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.