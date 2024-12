Secondo appuntamento all’Istituto tecnico “Pietro Branchina” di Adrano del ciclo di incontri “Branchina Vero!”. L’istituto adranita ha ospitato questa volta la giornalista economica Ilaria Bifarini, che è stata a colloquio su grandi temi con gli studenti e con il dirigente scolastico Vincenzo Spinella.

La giornalista per l’occasione s’è confrontata, nell’aula magna dell’istituto, sui temi dell’economia mondiale, prendendo come riferimento il volume di cui è autrice dal titolo “Neoliberismo e manipolazione di massa”. Il libro, uscito come pubblicazione indipendente, ottiene subito un grande successo e l’autrice diventa ospite anche talk show televisivi, dove esprime la sua posizione di rottura nei confronti del pensiero economico predominante e delle poetiche europee che lo incarnano. Nell’ottica del format “Branchina Vero!” gli studenti hanno posto alla giornalista quesiti sul tema del dibattito come la differenza tra il pensiero economico liberista e quello neoliberista; la crisi dell’economia globale; la disuguaglianza sociale nel mondo.

A coordinare questo nuovo appuntamento sono stati ancora una volta i docenti dell’istituto Elisa Zammataro, Paolo Di Primo, Salvo Finocchiaro e Carmelo Aurite.



