Dal 13 al 15 marzo alle 20,30, lo Spazio Artistico Roots, in via Borrello 73 a Catania, ospita lo spettacolo “Cambio di stagione”, scritto da Steve Cable e interpretato dallo stesso Cable insieme a Antonella Caldarella. La produzione è del Teatro Argentum Potabile.

Lo spettacolo andrà in scena nello spazio culturale Roots Spazio Artistico, luogo dedicato alla sperimentazione teatrale e alla ricerca artistica nel cuore della città.





“Cambio di stagione” racconta una notte sospesa nel tempo. Su una strada solitaria in collina, al tramonto dell’ultima notte d’estate, due artisti vagabondi sono in viaggio verso un piccolo paese dove l’indomani mattina presenteranno il loro spettacolo, nella speranza di trovare un rifugio per l’inverno. Sotto il cielo stellato, mentre l’estate lascia lentamente spazio all’autunno, i due protagonisti celebrano insieme un momento di passaggio inevitabile, dove tutto è destinato a trasformarsi.

Ne nasce uno spettacolo comico, frizzante e poetico, capace di alternare leggerezza e profondità. Le riflessioni esistenziali scorrono infatti al ritmo dell’avanspettacolo, in un continuo gioco tra ironia e malinconia.





“Cambio di stagione” rappresenta così un momento di transizione nella vita di due persone sospese tra notte e giorno, scena e vita reale, realtà e finzione. Tra battibecchi, complicità e una disperata forma di unione, i protagonisti si confrontano con la libertà di scegliere e con la tentazione di fuggire da ogni scelta possibile.

Con il sorgere del sole si apre una nuova stagione: arriva il primo giorno d’autunno e, simbolicamente, si alza il sipario su una nuova fase della loro vita.

Pronti o no, si va in scena.

Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero 3534304936.

