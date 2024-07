Ricco il calendario di appuntamenti di “Summer 2024” allo Stand Florio, a Palermo, piccolo gioiello Liberty adagiato a pochi metri dal mare, sulla costa sud del capoluogo dell’Isola, in via Messina Marine, 40.

E “Summer 2024”, prosegue sabato 27 luglio alle 22,00 con “Spose consumate”, la commedia scritta da Daniela Pupella, Francesca Picciurro e Lavinia Pupella. Cinque amiche si ritrovano insieme in un atelier di alta moda per la prova abiti da damigella in occasione del matrimonio di un’altra loro amica: è così che prende corpo “Spose consumate” che conferma l’estro e la simpatia del già ben collaudato cast composto dalle sorelle Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Iaia Corcione, Fabiola Arculeo e Francesca Picciurro; per la regia di Daniela Pupella. Costumi di Katia Montagna.

Spose consumate, sinossi

Le cinque donne protagoniste sono forti e fragili allo stesso tempo, si confrontano e si confortano, si odiano e si amano… come solo le donne sanno fare, e in scena, lo faranno in modo dissacrante. Sono inoltre cinque donne libere che, in maniera molto divertente, si metteranno “a nudo” mandando persino in crisi lo stilista che si ritroverà, con mille difficoltà, a doverle gestire; tra loro, c’è la magra, l’influencer, la oversize, la delusa, e la sfrontata, e insieme ne diranno e ne combineranno di tutti i colori. Ma sono anche donne molto diverse l’una dall’altra, e con trascorsi differenti che via via verranno fuori durante l’evoluzione degli eventi; ed inoltre, non mancheranno dei momenti in cui, le cinque protagoniste, ed anche lo stesso stilista, inviteranno il pubblico a riflettere.

Sono quindi delle spose “consumate”, dove per consumate possiamo intendere il verbo, ma anche l’aggettivo, e poi, chi lo sa… Una cosa è certa, risate e buon umore, dall’inizio alla fine, non mancheranno, anzi.

Produzione teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella

Luogo: Stand Florio, via Messina Marine , 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 27/07/2024

Data Fine: 27/07/2024

Ora: 22:00

Artista: Compagnia teatro Sant’Eugenio

Prezzo: 15.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.