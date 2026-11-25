C’è un luogo in Sicilia dove ogni singola sala racconta l’amore viscerale di un artista per la propria terra: è il Museo Guttuso di Bagheria, ospitato tra le mura settecentesche di Villa Cattolica, storica e affascinante residenza della nobile famiglia Bonanno oggi trasformata nella Civica Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea.

Questa perla culturale fa parte della Rete dei musei comunali di Anci Sicilia, un progetto nato per accendere i riflettori sullo straordinario patrimonio dell’Isola, che oggi fa squadra mettendo in connessione oltre 200 musei in 100 diversi comuni.

Con un semplice clic sul portale musei-sicilia.it è possibile partire per un viaggio virtuale istantaneo tra i segreti, le storie e i capolavori custoditi in tutta la regione.





La collezione di Bagheria è un’immersione totale nell’universo del Maestro, tra dipinti, disegni e opere della sua collezione privata, che include sculture e tele firmate dai più grandi geni del Novecento. Si tratta di un regalo immenso che Guttuso ha voluto fare alla sua città natale, un vero e proprio patto d’amore.

Camminando tra le sale, vi ritroverete faccia a faccia con pietre miliari come “Gioacchino Guttuso Agrimensore”, “Autoritratto con Mimise”, la natura aspra di “Fichidindia” e il dinamismo ipnotico della celebre tela “Nella stanza le donne vanno e vengono”.

Il viaggio continua all’esterno: nel cuore del giardino riposa il Maestro. Le sue spoglie sono custodite all’interno dell’Arca monumentale creata dal suo grande amico Giacomo Manzù. Un mausoleo laico in pregiato marmo Azul Macaubas che guarda dritto verso il mare, sorvegliato dalle iconiche colombe di bronzo tanto care allo scultore.





Se i quadri lasciano a bocca aperta, la sezione dei disegni svela il lato più intimo ed etico di Guttuso, attraverso studi e bozzetti dedicati ai paesaggi siciliani e alla complessità dell’universo femminile.

Ma il museo non si ferma qui, la bellezza trova spazio in altre tre sezioni:

• Il grande cinema (collezione Lo Medico): un tuffo nella nostalgia tra manifesti e locandine d’epoca, oltre 400, disegnate da maestri della cartellonistica come Ballester e dallo stesso Guttuso, che firmò i bozzetti del capolavoro “Riso Amaro”.

• La magia del carretto siciliano: uno spazio che celebra la spettacolare maestria artigianale della scuola dei Ducato, una tradizione che affascinò così tanto Guttuso da ispirargli il celebre dipinto “Il pittore di Carretti”.

• L’arte dello sguardo: una sezione fotografica con gli scatti intensi di Ferdinando Scianna e Mimmo Pintacuda (il maestro che trasmise la passione per l’obiettivo al regista premio Oscar Giuseppe Tornatore), capaci di catturare l’anima e la memoria collettiva di Bagheria.





Il sindaco Filippo Maria Tripoli

“Il Museo Guttuso è il cuore pulsante dell’identità di Bagheria. Custodire questo tesoro a Villa Cattolica significa onorare un legame eterno e indissolubile tra il Maestro e le sue radici. Un museo che oltre a Guttuso offre ai visitatori tante altre importanti opere di artisti internazionali e locali, come Giorgio De Chirico, Mario Schifani, Franco Angeli, Ferdinando Scianna, ed altri. Aver scelto di entrare nella Rete dei musei comunali di ANCI Sicilia dimostra la nostra promessa: rendere questa bellezza accessibile a tutti, inserendo Bagheria in un circuito di eccellenza dove la cultura siciliana diventa il vero motore di sviluppo e di orgoglio per l’intera comunità”.

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