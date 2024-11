Secondo appuntamento della rassegna di Hall Of Rocks dedicato ad uno dei più eclettici e particolari autori della musica contemporanea Peter Gabriel. L’evento intitolato Peter Gabriel’s secret world va in scena il 21 novembre alle 21.00 al Teatro Jolly di Palermo. Ad eseguire i brani dell’artista sono gli Intruders, gruppo specializzato nato nello scorso decennio, che si è recentemente riunito e torna in scena offrendo al pubblico un’accurata interpretazione, rispecchiando l’assoluta integrità di uno degli artisti più validi del panorama mondiale. Noto anche per la sua breve ma intensa militanza nei Genesis, Peter Gabriel ha intrapreso una lunga e prolifica carriera solista iniziata nel 1977 che prosegue tutt’oggi. La rassegna “Hall of Rocks” nasce dall’intuizione che, oggi, ciò che finora è intesa come musica “pop e rock” abbia raggiunto in molti casi una forma così definita e un’importanza tale da poter essere considerata come classica. Da qui la voglia di raccontare alcune di queste prospettive esemplari attraverso una serie di concerti portando in scena l’interpretazione autentica di specifici progetti artistici o la riproposizione di particolari album in versione integrale che hanno avuto un’importante ascendente sulle correnti pop degli ultimi decenni. Della produzione degli spettacoli è curata da “Fire Ants”, un’organizzazione di concerti ed eventi, nata a Palermo a giugno 2023. L’organizzazione si occupa di ogni aspetto della produzione per ogni suo evento. Gli amanti del genere resteranno a bocca aperta al Teatro Jolly di Palermo per una serata da non perdere.





















BIGLIETTI E ABBONAMENTI





I biglietti sono distribuiti sul circuito Tickettando e presenti in tre formati.





-Ticket (15 euro) valido per un concerto, acquistabile sia online che presso il botteghino fisico del Teatro Jolly. Abbonamento My PASS (40 euro) valido per tre concerti a propria scelta. Abbonamento Full PASS (90 euro) valido per tutti i concerti della rassegna.













Biglietti disponibili sul circuito Tickettando e acquistabili: – online al link: https://bit.ly/3ArImA5 – presso il botteghino del Teatro Jolly, via Domenico Costantino 54/56 (Palermo) I formati abbonamento sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino fisico del Teatro Jolly.









Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.