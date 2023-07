Per le Madonie sarà un fine settimana all’insegna delle tradizioni popolari siciliane. A Petralia Soprana, il 28 e il 29 luglio, si terrà la prima edizione del Petra Folk Festival, organizzato dalla Consulta Giovanile del paese.

Si comincia venerdì, alle 17, a piazza Loreto, con una tavola rotonda tra i gruppi che portano avanti da anni le tradizioni del ballo della Cordella e degli Stendardieri nel comune famoso come la “terra dei tamburi e degli stendardi”. In questa occasione, il gruppo Folk “U Rafu“ Terra del Sale farà la narrazione storica e la presentazione del logo del 70 esimo anniversario del Ballo della Cordella di Raffo. A seguire, dopo un rinfresco, ci si sposterà a piazza Frate Umile Pintorno per i laboratori di tamburello, canto e ballo a cura di Simona Ferrigno e Ciccio Piras, che insieme a Giampiero Amato si esibiranno in uno spettacolo musicale con le più belle canzoni della tradizione folk siciliana.

Sabato 29 luglio, nel pomeriggio le vie del paese saranno attraversate dalla sfilata e dalle esibizioni del Gruppo Folk Stendardieri Sopranesi e del Gruppo Folk “U Rafu“ Terra del Sale – Centro Studi Tradizioni Popolari, accompagnati dalle poesie in lingua siciliana di Agostino Messineo dell’associazione Cittadinanza Attiva.

Grande appuntamento la sera, a partire dalle 22 a piazza Duomo, con il concerto principale de “I beddi”, un gruppo di musica folk nato ad Acireale nel 2005 e rivolto alla ricerca e all’innovazione della musica tradizionale siciliana.

«Vogliamo approfondire e trasmettere l’origine della nostra identità – spiega Tiziana Albanese, presidente della Consulta Giovanile di Petralia Soprana – attraverso laboratori dedicati alla tradizione manuale e scritta, l’esibizione di gruppi gruppi folk locali e spettacoli musicali che ci permetteranno non solo di danzare e divertirci, ma anche di ritrovare un senso comunitario a partire dalle nostre radici. Petralia Soprana rappresenta il cuore della Sicilia, quella autentica e popolare, che resiste al ricatto dell’emigrazione forzata e rafforza le proprie radici nella memoria e nella trasmissione delle proprie tradizioni.

Vi aspettiamo il 28 e il 29 luglio per ballare, cantare e cuntare insieme».

L’evento è promosso dalla Consulta Giovanile di Petralia Soprana, in collaborazione con la Pro Loco Petralia Soprana, il Gruppo Folk Stendardieri Sopranesi il Gruppo Folk “U Rafu“ Terra del Sale – Centro Studi Tradizioni Popolari, l’associazione Cittadinanza Attiva Petralia Soprana, l’associazione Nun si parti; con il patrocinio della Fondazione Ignazio Buttitta e del Comune Petralia Soprana.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.