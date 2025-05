Anche quest’anno la cittadina madonita offre a poeti di qualunque età e nazionalità, anche residenti all’estero, la possibilità di mettersi alla prova e di essere protagonista nel “Borgo più Bello d’Italia 2018”.

Dopo due fortunate edizioni che hanno visto pervenire alla segreteria del Premio oltre trecento poesie provenienti, oltre che da tutta Italia, anche da Regno Unito, Francia, Spagna, Russia, Stati Uniti d’America e Macedonia del Nord – con nove poeti premiati – l’Associazione Cittadinanza Attiva Petralia Soprana, promotrice del concorso, rinnova la proposta culturale che anticipa il palinsesto della 9^ edizione del Festival Comet Poesia, il cui svolgimento è previsto dal 7 al 10 agosto 2025.

Il bando del Premio, in vigore fino al 23/06/2025, è rivolto ad autori di poesie inedite in lingua italiana e articolato in un’unica sezione a tema libero. A giudicare le proposte poetiche una giuria tecnica composta da docenti e scrittori quali Vincenzo Pinello, Maurizio Padovano, Santi Cicardo, Daniela Li Puma, Veronica Vaccarella, Giuseppe Mario Gulino e Maria Lucia Librizzi.

La partecipazione al Premio Letterario Comet Poesia è gratuita.

Per il vincitore assoluto sono previsti una targa ed un premio in denaro del valore di € 500,00. Il 2° e il 3° classificato, più eventuali premiati speciali, riceveranno una targa-premio.

Agli autori premiati che saranno presenti alla Cerimonia di Premiazione verrà inoltre offerto gratuitamente n. 1 pernottamento per due persone in una delle strutture ricettive presenti nel territorio di Petralia Soprana.

Tale cerimonia si svolgerà il 9 agosto 2025. Luogo e orario di svolgimento saranno comunicati successivamente, tramite i canali social media dell’Associazione e a mezzo stampa, nell’ambito delle iniziative del Festival Comet Poesia.

Il Premio è patrocinato dal Comune di Petralia Soprana, recentemente insignito, nell’ambito del Patto intercomunale per la lettura delle Madonie, del titolo di “Città che Legge”, dalla locale Associazione Pro Loco e dal sito Visit Petralia Soprana.

Per i termini e le modalità di partecipazione, è possibile consultare la piattaforma https://linktr.ee/cometpoesia





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.