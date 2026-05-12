Si è svolta presso il giardino dell’I.I.S. “Pietro Domina” di Petralia Sottana, la cerimonia di messa a dimora di un albero d’ulivo con targa commemorativa dedicata al prof. Giuseppe Torre, nel trentesimo anniversario della sua scomparsa. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito del progetto di Educazione Civica “Un albero al valore”, realizzato dall’IC di Petralia Soprana e autorizzato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale.

La scelta del luogo della cerimonia ha assunto un particolare significato, poiché il prof. Giuseppe Torre aveva insegnato matematica e fisica per molti anni in quella scuola, distinguendosi nel suo ruolo di docente ed educatore.





Alla manifestazione hanno partecipato autorità scolastiche, rappresentanti istituzionali, familiari, docenti e studenti. A presiedere la cerimonia sono stati il dirigente scolastico dell’IC di Petralia Soprana, prof. Leonardo Amoroso, e la dirigente scolastica dell’I.I.S. “Pietro Domina”, dott.ssa Tiziana Dino. Presente la famiglia con la signora Nuccia e i figli, i geologi Fabio e Alessandro Torre, insieme alla nipote. Ha preso parte all’iniziativa l’assessora Consuelo Serio, che ha anche portato i saluti del sindaco Pietro Polito. Il Madonie Unesco Global Geopark, è stato rappresentato dalla funzionaria Rita Militi, che ha portato i saluti del presidente Giuseppe Ferrarello.



Il dirigente scolastico Leonardo Amoroso ha sottolineato il significato umano ed educativo dell’iniziativa ed ha concluso affermando: “Un monumento della natura, l’ulivo, è il giusto monumento per il prof. Giuseppe Torre e per il suo valore di cittadino, di scienziato, di uomo di cultura, di educatore, di pacificatore”.

Una cerimonia che ha lasciato un segno concreto e duraturo del ricordo del prof. Giuseppe Torre.

Luogo: I.I.S. “Pietro Domina” di Petralia Sottana, PETRALIA SOTTANA, PALERMO, SICILIA

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