Degustazioni gratuite in piazza e visite culturali nei musei. A Piana degli Albanesi domenica 1 dicembre il Gal Terre Normanne insieme con il sindaco Rosario Petta propongono una giornata all’insegna dei sapori tipici del territorio e della scoperta del patrimonio artistico-religioso del comune arbëreshë. L’appuntamento per gli amanti del buon cibo è dalle 12 in piazza Vittorio Emanuele. Cittadini e visitatori potranno assaporare tante specialità nell’ambito del progetto di valorizzazione delle eccellenze agroalimentari siciliane intitolato “Sapori Mediterranei”, realizzato in sinergia con il Dipartimento regionale Agricoltura (servizio 3). La giornata sarà “condita” anche da visite culturali, su iniziativa dell’amministrazione comunale, con i musei aperti gratuitamente, le chiese e la cattedrale, la statua in bronzo alta più di tre metri di Giorgio Castriota Skanderbeg e i murales a cielo aperto di Borgo Shesci.

“Crediamo molto nel progetto Sapori Mediterranei – dice il direttore tecnico del Gal Francesco Rossi – che stiamo portando avanti insieme con il Dipartimento regionale Agricoltura per promuovere le produzioni agroalimentari a chilometro zero, per sensibilizzare al consumo consapevole e per contribuire a creare coscienza collettiva del nostro patrimonio agroalimentare con interventi finalizzati al mantenimento dell’identità delle aree rurali”.

A parte Piana, altre degustazioni gratuite nelle piazze dei comuni della provincia di Palermo saranno venerdì 29 novembre a Ciminna, sabato 30 novembre a Monreale, sabato 7 dicembre a Torretta e domenica 15 dicembre a Palazzo Adriano. Altre degustazioni si sono già svolte a San Giuseppe Jato, San Martino delle Scale, Godrano, Capaci e San Cipirello.

Luogo: Piazza Vittorio Emanuele, PIANA DEGLI ALBANESI, PALERMO, SICILIA

