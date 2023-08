“Un gravissimo incendio ha devastato l’abitazione della famiglia Lascari in Piana degli Albanesi. Per fortuna non ci sono state vittime ma i danni sono enormi, praticamente non si è salvato nulla”.

Dopo le fiamme dei giorni scorsi nel Comune del palermitano è scattata una gara di solidarietà sulla piattaforma GoFundMe, dove sono stati raccolti tremila euro.

“Dimostrando una straordinaria resilienza – scrivono gli organizzatori – la famiglia, con il supporto di parenti ed amici, sta liberando la casa da tutto quello che il fuoco ha distrutto”.

“Rimane solo cenere – continuano – ma c’è anche la volontà di ripartire”.

“Per questo – proseguono – abbiamo deciso di promuovere una raccolta di fondi e di prestazioni professionali che vuole essere solo ed esclusivamente un segno concreto e tangibile della vicinanza della comunità di Piana degli Albanesi alla famiglia Lascari”.

La campagna ha ricevuto 77 donazioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/piana-degli-albanesi-per-la-famiglia-lascari

È la più grande piattaforma di raccolta fondi sociale al mondo, con oltre 25 miliardi di euro raccolti grazie a una community globale di 100 milioni di persone. È uno strumento efficace, affidabile e sicuro per sostenere le persone che donano e chiedono supporto durante emergenze e eventi imprevisti. Ogni raccolta fondi viene verificata dai nostri esperti di Trust & Safety: le donazioni sono sempre prelevate dai beneficiari indicati e ogni singolo donatore è protetto dalla GoFundMe Giving Guarantee.

