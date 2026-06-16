Dopo il grande successo del Cannolo Fest, Piana degli Albanesi è tornata al centro della scena enogastronomica siciliana con una due giorni interamente dedicata alla scoperta del territorio, fra degustazioni, talk e visite guidate per la stampa nazionale.

L’evento, co-finanziato dall’Assessorato Regionale Attività Produttive con Sicilia che Piace, è ruotato attorno al simbolo identitario del territorio, il cannolo, ambasciatore della cultura Arbëreshë nel mondo e grande attrattore per il turismo enogastronomico della cittadina. Questa volta, al centro dell’attenzione è stato un portale online interamente dedicato al cannolo e alle attività che, all’interno del comune, ne portano avanti la tradizione.





Il programma, fra talk, visite guidate, video promozionali e tasting

Il programma ha preso il via sabato 13 giugno, nel pomeriggio con l’accoglienza dei partecipanti presso il Monastero Skiliza e una visita guidata alla scoperta dei luoghi più rappresentativi di Piana degli Albanesi: musei, chiese, tradizioni e percorsi culturali che raccontano una delle comunità più identitarie della Sicilia.

Cuore della giornata è stato il talk presso il Museo Civico Nicola Barbato – dedicato al tema “Il Marchio del Cannolo di Piana degli Albanesi: una prospettiva per i produttori che vogliono internazionalizzare”, un momento di confronto tra istituzioni, produttori e operatori del settore sulle strategie di valorizzazione del marchio, sulla tutela delle produzioni tradizionali, sul marketing territoriale e sulle opportunità di crescita per le imprese legate a una delle eccellenze più riconoscibili dell’agroalimentare siciliano.





La serata si è conclusa con una tasting experience e una cena con prodotti del territorio dedicata solo ai buyer e giornalisti, durante la quale i partecipanti hanno potuto degustare i cannoli realizzati dai diversi produttori locali insieme ai prodotti tipici della tradizione gastronomica Arbëreshë.

Domenica 14 è stata invece dedicata all’innovazione, alla promozione ed internazionalizzazione. Alle ore 11:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Piana degli Albanesi, è avvenuta la presentazione ufficiale del portale “Cannolo Experience” (www.cannolo-experience.it), la nuova piattaforma digitale pensata per raccontare il territorio attraverso il cannolo, trasformando il dolce simbolo di Piana degli Albanesi in una vera porta d’accesso a esperienze culturali, turistiche ed enogastronomiche.

Il portale, disponibile online, nasce come strumento integrato di promozione territoriale e valorizzazione delle imprese locali. Attraverso una struttura intuitiva e immersiva, il visitatore può esplorare itinerari e laboratori artigianali, entrando in contatto diretto con le singole realtà. La piattaforma punta infatti a trasformare il Cannolo di Piana degli Albanesi in un attrattore turistico permanente, capace di generare flussi durante tutto l’anno e di intercettare un pubblico nazionale e internazionale sempre più interessato al turismo esperienziale.





Per i produttori del territorio, il portale diventa anche uno strumento strategico di visibilità e posizionamento. Attraverso la narrazione digitale delle attività artigianali, delle tecniche di lavorazione e delle storie imprenditoriali, il progetto mira a rafforzare l’identità del prodotto, sostenere i processi di internazionalizzazione e creare nuove opportunità economiche e commerciali per l’intera filiera.

Alle ore 12:00 si è proseguito con la visita ai laboratori storici del cannolo di Piana degli Albanesi e di Santa Cristina Gela, un percorso esperienziale che ha consentito ai visitatori di entrare nel cuore della produzione artigianale, osservando da vicino la lavorazione della ricotta, la preparazione delle scorze e i segreti che rendono unico il celebre cannolo locale.





“Continuiamo a ritenere che la costante valorizzazione del cannolo di Piana degli Albanesi costituisca una significativa opportunità di sviluppo e promozione per il territorio e, al contempo, un importante veicolo per la diffusione e la tutela del patrimonio storico, culturale e identitario che caratterizza la nostra comunità – dichiara il Sindaco di Piana degli Albanesi, Rosario Petta -. E’ per noi motivo di particolare soddisfazione accogliere i numerosi giornalisti presenti, ai quali sarà offerta l’opportunità di conoscere e apprezzare, a 360 gradi, le eccellenze, la storia e le peculiarità di Piana degli Albanesi”.





Il cannolo come simbolo identitario e attrattore turistico

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione avviato dal Cannolo Fest, evento che nelle sue recenti edizioni ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico e una grande attenzione mediatica, confermando il Cannolo di Piana degli Albanesi come uno dei più forti attrattori turistici e culturali della Sicilia.

Negli ultimi anni il cannolo di Piana degli Albanesi è diventato, infatti, non soltanto un prodotto gastronomico di eccellenza ma un vero simbolo identitario del territorio, legato alla tradizione Arbëreshë, alla produzione artigianale e alla valorizzazione delle materie prime locali.

La struttura è rimasta invariata nel tempo: una cialda di pasta fritta, croccante e dorata, che racchiude una crema di ricotta di pecora zuccherata. Il nome deriva dalla “canna” su cui veniva arrotolata la pasta prima della frittura.

Luogo: Piana degli Albanesi, PIANA DEGLI ALBANESI, PALERMO, SICILIA

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