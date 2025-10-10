“Esprimo soddisfazione per aver collaborato, nella mia qualità di consigliere metropolitano e capogruppo della Lega, al Piano Viabilità da 10 Milioni di Euro con interventi strategici, su Strade Provinciali in Area Pedemontana, Acese e Calatino. Un primo passo per la riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali del Catanese. Un risultato che appaga l’opera politica di questi mesi che mi ha visto partecipe a questo piano di lavoro, un traguardo raggiunto “, afferma il consigliere metropolitano e capogruppo della Lega Ruggero Strano, “ che mi spinge a fare sempre meglio per garantire la sicurezza e la viabilità stradale di tutti i cittadini”.





Gli otto progetti approvati, per un valore complessivo di quasi 10 milioni di euro, sono stati destinati dalla Regione Siciliana e saranno finanziati grazie al Piano Regionale da 55 milioni di euro.

Ogni progetto prevede un investimento mirato di circa 1,2 milioni di euro e interesserà in maniera capillare diverse aree della Città Metropolitana:

Area Pedemontana ed Etnea: Saranno riqualificate e messe in sicurezza la SP 92 “Strada dell’Etna” e arterie cruciali come la SP 171, 4/II, 157 (tra Mascalucia, Nicolosi e Pedara), oltre a interventi su Camporotondo Etneo, Belpasso, Motta Satasia, Misterbianco e Ragalna (SP 3/III, 12/II, 13, 14 e 57).





Acese e Area Nord: I lavori si concentreranno sulla SP 101, 115, 116 e 168 (tra Acireale e Castiglione di Sicilia), e sulle SP 102/I, 102/II e 203 (Paternò e Castel di Judica).

Calatino e Area Sud: Saranno interessate le principali arterie che collegano i comuni di Militello in Val di Catania, Vizzini, Licodia Eubea (SP 28/II, 28/III, 38/I e 38/II) e Caltagirone (SP 63, 34, 233 e 227), nonché Palagonia e Ramacca. Verranno risanati anche tratti sparsi nei territori di Catania, Belpasso, Militello Val di Catania, Ramacca, Palagonia, Caltagirone e Grammichele.

Gli interventi includeranno il rifacimento delle pavimentazioni stradali, l’adeguamento delle opere di drenaggio, e il rinnovo completo della segnaletica orizzontale e verticale.

