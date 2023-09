ABC – Alcamo Bene Comune continua a testimoniare il proprio impegno sul territorio. In passato il nostro movimento ha donato, con le quote associative dei propri tesserati, diversi beni alla città di Alcamo: le palme del Viale Italia, due vespasiani nelle ville della città, un’altalena per i bambini con disabilità.

La prossima iniziativa, pensata per collaborare con l’amministrazione comunale, punta a stigmatizzare una delle condotte sociali più riprovevoli, che danneggia e mette in cattiva luce la bellezza del nostro territorio: l’abbandono dei rifiuti!

Vogliamo denunciare, sensibilizzare e fare prevenzione, donando alla città alcune fioriere decorate con scritte e grafiche, che saranno sistemate in diversi luoghi.

Sabato 9 settembre alle ore 17, a partire dalla via Discesa al Santuario, i tesserati di ABC collocheranno aiuole decorative allo scopo di scoraggiare l’abbandono di rifiuti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Altre aiuole verranno collocate in luoghi simbolo dell’abbandono di rifiuti su tutto il territorio comunale:

Piano Santa Maria – Via Maria Riposo – Piazza Falcone e Borsellino – Piazza Pittore Renda – Via Salvo D’Acquisto – Piazza della Repubblica – Via Francesco Parrino – Via Tre Santi – Via Kennedy – Via Tasso/Via Pia Opera Pastore – Viale Europa – Via Madonna della Catena/Via Caruso – Via Pindemonte/Via F.lli Sant’Anna – Via Ruggero Settimo/Via F.lli Sant’Anna – Alcamo Marina: Via Ponte dei Ricchi/Ex Casello/Petrolgas

Luogo: ALCAMO, TRAPANI, SICILIA

