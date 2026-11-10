Numerose targhette commemorative dedicate ai difensori dei diritti umani, installate nella villa di piazza Don Bosco nell’ambito di un’iniziativa promossa dal Gruppo 233 di Amnesty International e realizzata in collaborazione con l’Ottava Circoscrizione, sono state danneggiate da atti vandalici. Un episodio grave che colpisce un progetto nato per mantenere viva la memoria di donne e uomini che hanno dedicato la propria vita alla difesa dei diritti umani fondamentali.





«Esprimo la mia ferma condanna per quanto accaduto e la mia vicinanza al Gruppo 233 di Amnesty International. In questi tre anni abbiamo portato avanti insieme un percorso di sensibilizzazione, con l’apposizione delle targhette in occasione del 10 dicembre, Giornata internazionale dei diritti umani. Ho promosso e preso parte alle iniziative organizzate ogni anno, insieme con il Presidente Marcello Longo, con l’obiettivo di lasciare alla città una testimonianza concreta del valore della libertà, della dignità e dei diritti di ogni persona – dichiara Emanuele Maria Marino, consigliere dell’Ottava Circoscrizione del Partito Democratico –. Vedere oggi la maggior parte di quelle targhette danneggiate è motivo di grande amarezza».





«Quanto accaduto dimostra anche quanto sia importante continuare a promuovere la cultura del rispetto e dei diritti umani, soprattutto tra le giovani generazioni. Per questo ritengo fondamentale sostenere e rafforzare i percorsi di educazione ai diritti umani nelle scuole, come quelli realizzati da Amnesty International, accompagnandoli a maggiori controlli nella villa di piazza Don Bosco da parte dell’Amministrazione comunale e delle forze dell’ordine. È importante che questo luogo continui ad essere uno spazio di incontro e di testimonianza per tutta la città».

Luogo: piazza Don Bosco, Piazza Don Bosco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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