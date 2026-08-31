Cinque giorni di cinema, incontri e spettacolo, con il quartiere San Francesco ancora una volta al centro della scena. Dal 2 al 6 settembre, con il Patrocinio della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Marsala, torna a Marsala “Piazza Ranne – Marsala Film Festival”, con un programma che attraversa piazze, cortili, vicoli e terrazze, trasformandoli in arene e luoghi di incontro.

Un festival che porta il cinema fuori dalle sale e lo restituisce alla città, alternando grandi titoli, produzioni indipendenti, cortometraggi e incontri con alcuni dei protagonisti del cinema e dello spettacolo italiano.

«Piazza Ranne è prima di tutto un progetto di comunità – sottolinea il presidente dell’associazione Stazione Utopia Ignazio Passalacqua – nato dalla volontà di riaccendere i luoghi del quartiere San Francesco attraverso la cultura e di creare occasioni di incontro per tutta la città. Anche quest’anno abbiamo voluto costruire un festival aperto, accessibile e capace di mettere insieme cinema, arti e persone».





Ad aprire la manifestazione, mercoledì 2 settembre, sarà “Il Gattopardo”. Prima della proiezione, in Arena Piazza Ranne, Rosario Lisma sarà protagonista di una conversazione dedicata al capolavoro di Luchino Visconti. La stessa sera il pubblico potrà scegliere tra le diverse arene del quartiere, con cortometraggi, incontri, danza, musica e Opera dei Pupi a cura dell’associazione Finestre sul Mondo.

Giovedì 3 settembre sarà invece la volta di “Gioia Mia”, con il talk del film alle ore 20,00 e la proiezione alle ore 21,00. Una serata che vedrà protagonista Aurora Quattrocchi, insieme al cast della pellicola, in uno degli appuntamenti centrali del festival. Nelle altre location si alterneranno “Jastimari”, “Giovanni e Paolo e il mistero dei Pupi” e altri cortometraggi.

Il programma di venerdì 4 settembre sarà dedicato anche alla memoria e all’impegno civile con la presentazione del libro “Da Felicia a Felicia” di Felicia Vitale Impastato a cura de Il mare colore dei libri e la presenza di Giovanni Impastato fratello di Peppino che presenterà la proiezione del film “I cento passi”. Una giornata pensata per attraversare linguaggi diversi, mantenendo il cinema come filo conduttore. All’Itriella sarà invece la volta del corto “Marsala a mano armata” e il film “Afrodite” di Stefano Lorenzi.





Sabato 5 settembre il festival tornerà a puntare sul grande cinema italiano. In Arena Piazza Ranne, dopo il talk con Alessio Piazza, alle 21.30 sarà proiettato “L’uomo delle stelle” di Giuseppe Tornatore. Nelle altre arene saranno proposti “Ha toccato!”, “Ciurè”, “La stella di Andra e Tati” e ”Totò sapore e la magica storia della pizza”. A completare la serata, i casting curati da Giuseppe Grisafi e il concerto degli Onda Tinta Surf Band.

Gran finale domenica 6 settembre, con la presenza di Domenico Centamore, a cui andrà il Premio Piazza Ranne 2026. A seguire, “Primadonna”, preceduto dall’incontro con gli ospiti del film Claudia Gusmano e Manuela Ventura. Tra gli appuntamenti della serata anche l’incontro con Sergio Vespertino, mentre il programma cinematografico proporrà “7 secondi”, ” Yoko poco ma Yoko”, “La custodia e Pinocchio”. Alle ore 23.00, la chiusura musicale affidata ai Baba Jaga.

Nel corso delle cinque giornate saranno inoltre protagonisti Riccardo Cannella, Francesco Foti, Giusi Cataldo, Giampiero Pumo e Vician Bellina, che incontreranno il pubblico nell’ambito degli appuntamenti dedicati ai film e alle produzioni presenti al festival.





Ad accompagnare le proiezioni, un programma parallelo fatto di musica, danza e spettacolo, dalle esibizioni quotidiane degli allievi del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani a Piazza Nica, all’Opera dei Pupi, dalle performance della Compagnia Danze Storiche del Comune di Santa Margherita Belice ai concerti serali di Marco Covato, Feel Fly DJ Set, Onda Tinta Surf Band e Baba Jaga. Spazio durante le giornate anche per la fotografia ed il teatro, con una mostra fotografica allestita grazie al supporto del Comune di Santa Margherita Belìce, che ha concesso le foto di Nicola Scafidi scattate sul set del Gattopardo di Visconti. Gli appuntamenti teatrali sono curati da Luana Rondinelli e le allieve del corso di teatro del Carpe Diem.

«Abbiamo costruito un programma che vuole parlare a pubblici diversi, senza perdere l’identità del festival – dichiara la direttrice artistica Luana Rondinelli –. Il cinema rimane il cuore di Piazza Ranne, ma attorno ad esso abbiamo voluto far convivere teatro, musica, danza, fotografia e incontri. L’obiettivo è creare un’esperienza da vivere insieme, in cui gli spettatori non siano semplicemente pubblico, ma parte di una festa che coinvolge l’intero quartiere».

Piazza Ranne nasce dall’idea di fare del cinema uno strumento per riabitare e valorizzare il quartiere, creando occasioni di incontro e portando il pubblico alla scoperta di luoghi che, per cinque giorni, cambieranno volto.





Dal cinema d’autore alle nuove produzioni, dalle storie della Sicilia alla musica e alle arti performative, San Francesco torna così a essere una grande arena a cielo aperto, pronta ad accogliere il pubblico di Marsala e quanti arriveranno da tutta la Sicilia.

L’appuntamento è dal 2 al 6 settembre 2026. Cinque giorni, tante storie e un intero quartiere da vivere attraverso il cinema.

Programma completo consultabile su www.piazzaranne.it e sui canali social di Piazza Ranne Marsala film festival.

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