L’associazione La Prima insieme agli operatori sanitari del Centro Abilitativo ASAR in collaborazione con il Consiglio del I Municipio del Comune di Catania hanno organizzato questo pomeriggio il progetto dal titolo “Piazza solidale: i colori delle emozioni” in occasione della giornata dedicata alla consapevolezza sull’autismo.

“Ad un anno dall’inaugurazione della prima panchina blu in Piazza Sciuti – dichiara Paolo Fasanaro Presidente dell’associazione La Prima – era importante rinnovare il nostro impegno per tenere alta l’attenzione su questo tema particolarmente delicato. Ringrazio la Presidente Agata Rizzo e la Vice Presidente Chiara La Rosa del Centro ASAR che insieme a tutti gli operatori hanno subito mostrato la loro disponibilità a partecipare attivamente all’organizzazione, mettendo a disposizione la loro professionalità. Inoltre è stato importante coinvolgere una realtà che opera all’interno del nostro quartiere e che eroga in tutte le scuole il servizio specialistico di assistenza, autonomia e comunicazione rivolto a studenti con disabilità certificata, tra i quali rientra un gran numero di diagnosi di autismo”.

“Questo progetto – dichiara la dottoressa Rizzo responsabile del Centro Abilitativo ASAR – è stato pensato al fine di celebrare i ragazzi ed i genitori nella giornata internazionale dedicata a questa condizione. Insieme ci occuperemo di fare e di pensare, ci daremo il tempo di vedere quanta bellezza e quanta solidarietà sia presente nelle nostre vite.”

Durante l’incontro è stato allestito un info point per diffondere la conoscenza sull’argomento ed organizzati ben tre laboratori tematici dalla pedagogista Elisa Favazza. Un laboratorio di psicologia narrativa gestito da uno psicologo terapeuta e dall’analista del comportamento dottor Mirko Crupano, i quali hanno coinvolto i genitori in un circle-time in cui riconoscere le proprie emozioni; un laboratorio creativo in cui gli operatori ed i ragazzi del circuito ASAR hanno addobbato gli alberi di Piazza Sciuti con materiali di produzione propria ed un terzo laboratorio ludico-ricreativo in cui gli operatori hanno organizzato giochi ed intrattenimento per i ragazzi.

Plauso per l’iniziativa è espresso dal Presidente del I Municipio Francesco Bassini che ha accolto positivamente la proposta e partecipato all’evento, dall’Assessore ai servizi sociali del Comune di Catania Bruno Brucchieri e dalla Consigliera Comunale Agata Scalia, anche loro presenti per confermare la vicinanza delle istituzioni su questa tematica.

