Dall’8 all’11 maggio 2025 tornano le Pigiessiadi, l’attesissimo appuntamento sportivo regionale organizzato dalle Polisportive Giovanili Salesiane di Sicilia. Quest’anno la manifestazione cambia sede e approda per la prima volta al Serenusa Village di Licata (AG), una location d’eccellenza pronta ad accogliere oltre 700 partecipanti tra atleti, dirigenti e accompagnatori provenienti da tutta la Sicilia.

Le Pigiessiadi rappresentano il momento culminante dell’anno sportivo per il mondo PGS: un mix di competizione, animazione e formazione che mette al centro la crescita umana e cristiana dei ragazzi attraverso lo sport.

“Le Pigiessiadi non sono solo una manifestazione sportiva, ma un’occasione concreta per costruire legami, rafforzare valori e vivere lo spirito salesiano in ogni momento – dichiara Roberto Chiaramonte, presidente regionale delle PGS Sicilia –. Quest’anno vivremo insieme un’esperienza intensa, arricchita anche dai break formativi dedicati alla figura del Servo di Dio Nino Baglieri, testimone di fede e resilienza, capace di parlare ai giovani con la sua vita offerta e trasformata dall’amore di Cristo”.

Come da tradizione, il programma sportivo vedrà protagonisti tornei di calcio a cinque e pallavolo femminile, divisi per categorie d’età.

Calcio a 5, categoria Propaganda: Al Qattà Canicattì, Nuova Petiliana, Pol. La Riesina, Rosmini Erice, Atletico Campobello, GP2 Sporting Olivarella, Football Caltanissetta, Don Solarino Mazzarino, Madonna della Pace Pantelleria. Under 15: Sport Village Pietraperzia, Vigor San Cataldo, Nuova Petiliana, Don Solarino Mazzarino, Atletico Campobello, GP2 Sporting Olivarella, D. Bosco Ranchibile Palermo, San Filippo Neri Catania, Pol. Boeo Marsala, Rosmini Erice. Under 17: Vigor San Cataldo, M. Teresa Calcutta Marsala, Sporting Savio Gela, Atletico Campobello, Al Qattà Canicattì, S. Maria Salette Catania, Don Bosco Ranchibile Palermo. Categoria Libera: Vigor San Cataldo, Pol. La Riesina, Sport Village Pietraperzia, S. Maria Salette Catania, P. Barbagallo Pedara, GP2 Sporting Olivarella.

Volley Femminile, Under 16: Volley Club Ragalna, Olympia Riesi, Progetto Volley S. Agata Militello (A e B), Ro.Va. Volley Palagonia, Aurora Trecastagni. Under 18: Ro.Va. Volley Palagonia, Volley Club Ragalna, P. Barbagallo Pedara. Categoria Libera: P. Barbagallo Pedara, La Fenice Catania, Aurora Trecastagni, Limpiados Licata.

Durante le giornate della manifestazione, non mancheranno momenti di spiritualità, animazione serale, laboratori formativi e giochi, che faranno delle Pigiessiadi 2025 un’occasione unica di sport, fraternità e crescita per i giovani protagonisti.

