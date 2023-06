Dopo il doppio sold out al Teatro Golden di Palermo e al Metropolitan di Catania, i Pink Floyd Legend tornano in Sicilia accompagnati da coro e orchestra con Atom Heart Mother, il concerto-evento che, dopo aver registrato il tutto esaurito in ogni sua data (dagli Arcimboldi di Milano allo Sferisterio di Macerata, dalla Sala Santa Cecilia del Parco della Musica di Roma al Teatro Colosseo di Torino), arriva per la prima volta in Sicilia il 24 agosto a Villa Bellini a Catania e il 25 al Teatro di Verdura di Palermo.

Un grande successo riscosso ovunque grazie alla realizzazione “unica e speciale” della celebre suite. Dal 2012 i Pink Floyd Legend, infatti, sono i soli a portare in tour la versione integrale di ATOM seguendo la partitura originale del compositore inglese Ron Geesin, con il quale, dopo aver sottoscritto a Londra, anni fa un sodalizio artistico, si sono esibiti alla Cavea del Parco della Musica di Roma di fronte a più di 3000 spettatori.

Atom Heart Mother si snoda attraverso straordinarie combinazioni tra musica classica e rock, alternando momenti pervasi da eleganti melodie ad altri di pura potenza sinfonica: Atom è considerato il disco della maturità e un punto di svolta nel percorso artistico per i Pink Floyd che abbandonano la psichedelia in nome del progressive rock.

I Pink Floyd Legend sono Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere), Paolo Angioi (chitarre, basso e cori) ed Emanuele Esposito (batteria). Completano la formazione Giorgia Zaccagni, Nicoletta Nardi e Daphne Nisi ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista.

Ad accompagnare la band romana, il grande ensemble classico diretto dal Maestro Giovanni Cernicchiaro composto dalla Legend Orchestra, dalle tre voci soliste di Elena D’Elia, Francesca Romana Iorio e Carla Carrì, e dal Legend Choir per l’occasione formati dal Coro Magnificat di Agrigento, (M° preparatore Lilia Cavaleri), Corale Jonia di Giarre, (M°preparatore Giuseppe Cristaudo) e Schola Cantorum AEtnensis di Zafferana Etnea, (M°preparatore Ata Pappalardo).

Nelle quasi tre ore di concerto, oltre all’esecuzione integrale della suite, i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi dei Pink Floyd, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser.

I Pink Floyd Legend sono la formazione italiana riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori della band inglese, testimoniato dal tutto esaurito registrato in ogni data.

Ogni tour – la cui produzione porta la firma di Gilda Petronelli di Menti Associate – è un evento: da The Dark Side of the Moon – 50th Anniversary Tour (che nell’ultimo anno ha realizzato quasi 20.000 spettatori) a quello di Atom Heart Mother con coro e orchestra; da Live at Pompeii, con tutti gli strumenti vintage originali dell’epoca, al tour per i 40 anni di Animals con la riproduzione della Battersea Power Station, realizzata con mapping 3d e proiettata su uno schermo di oltre 15 metri di larghezza per oltre 6 metri di altezza, con tanto di “vapori reali” che fuoriuscivano dalle 4 ciminiere bianche per tutta la durata del concerto.

Le date siciliane dell’”Atom Heart Mother Tour 2023” sono realizzate in coproduzione con Eventi Olimpo.

I biglietti del concerto di Catania si possono ritirare su Ticketone (https://www.ticketone.it/event/pink-floyd-legend-atom-heart-mother-villa-bellini-16956908/) e costano da 30 a 60 . I biglietti dello show di Palermo si trovano sempre su Ticketone (https://www.ticketone.it/event/pink-floyd-legend-atom-heart-mother-teatro-di-verdura-16775931/) e costano da 25 a 60 euro.

