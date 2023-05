“Apprendiamo con gioia che il garante comunale per i diritti delle persone detenute della città di Palermo è l’on Pino Apprendi tra i fondatori del comitato esistono i Diritti Transpartito del quale fino a ieri è stato copresidente La iniziativa politica del comitato iniziata oltre 4 anni fa prima per l’approvazione del regolamento comunale per i diritti delle persone detenute che è stato approvato grazie alla iniziativa politica del comitato fuori ma dentro il palazzo con l’impegno dei consiglieri comunali iscritti al comitato. E fuori dal palazzo con iniziative politiche democratiche e Nonviolente Finalmente adesso abbiamo il garante comunale per i diritti delle persone detenute nella persona di Pino Apprendi al quale faccio personalmente gli auguri di buon lavoro insieme a tutti e tutte gli iscritti al comitato esistono i Diritti Transpartito Spes contra spem Essere speranza piuttosto che avere speranza E che Pino Apprendi sia speranza La speranza degli ultimi I cittadini detenuti.

(Gaetano D’Amico copresidente del comitato esistono i Diritti Transpartito)

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.